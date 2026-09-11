Mulino anuncia que Panamá albergará la Secretaría General de la ASSAL

La organización agrupa a las autoridades encargadas de supervisar y regular el mercado asegurador de 22 países, entre miembros plenos y adherentes.

Panamá/Panamá será la nueva sede de la Secretaría General de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL), anunció el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Puede leer: Ley del olvido oncológico: empresas que discriminen a sobrevivientes de cáncer enfrentarán sanciones desde $10,000

El mandatario comunicó el traslado de la sede mediante una publicación en su cuenta de X, en la que agradeció la decisión adoptada por la organización regional.

Agradezco la confianza de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina, que ha decidido trasladar la sede de la secretaría general de la organización a Panamá. Les damos la bienvenida a los 22 países, entre miembros plenos y miembros adherentes. Panamá, anfitrión del mundo”, escribió Mulino.

La ASSAL reúne a las autoridades responsables de supervisar y regular el mercado asegurador en América Latina. La organización promueve la cooperación entre los organismos supervisores y el intercambio de información sobre legislación, métodos de control y estadísticas.

Agradezco la confianza de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina, que ha decidido trasladar la sede de la secretaría general de la organización a Panamá.

Les damos la bienvenida a los 22 países, entre Miembros Plenos y Miembros Adherentes. Panamá, Anfitrión… — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) September 11, 2026

Entre sus propósitos también figura impulsar la armonización y el mejoramiento de la supervisión de los sectores de seguros y reaseguros en la región.

Con el traslado anunciado por el presidente Mulino, Panamá albergará la Secretaría General de la organización y se convertirá en el centro desde el cual se coordinarán sus funciones regionales.