Panamá reúne a unas 900 gimnastas de 16 países en la Copa IGA Internacional

El encuentro de gimnasia artística femenina cuenta con participantes de 16 países y 44 clubes , según Laura Lan, organizadora del evento.

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde niñas que comienzan en la gimnasia hasta atletas con años de entrenamiento participan en la Copa IGA Internacional 2026, que reúne en Panamá a unas 900 gimnastas. Para ellas, cada presentación es una oportunidad de mostrar el resultado de su esfuerzo y dedicación, y compartir con deportistas de otros países.

El encuentro de gimnasia artística femenina cuenta con participantes de 16 países y 44 clubes, según Laura Lan, organizadora del evento.

“La Copa IGA Internacional es el evento más importante de nuestro club; lo realizamos una vez al año, es un evento regional en el cual recibimos a los países desde Estados Unidos hasta Argentina”, explicó Lan.

Además de la competencia, el encuentro permite el intercambio entre atletas y academias, con las familias como parte del acompañamiento a las participantes.

“Estamos superfelices por la acogida que ha tenido este evento”, expresó la organizadora. Añadió que lo realizan “buscando que el amor de la gimnasia crezca, tanto en los padres como en las niñas que vienen a este evento”.

Entre las gimnastas panameñas se encuentra Aylin Goon, de 15 años, quien comenzó a practicar esta disciplina desde pequeña y se prepara para representar al país en una competencia internacional.

“Siento que he tenido oportunidades muy grandes, y en verdad es uno de los deportes más lindos que he podido ver y con el que crecí”, contó.

Su relación con la gimnasia comenzó hace más de una década. “Comencé la gimnasia desde los 3 y medio, y ahorita tengo 15 años”, relató.

Ahora, su próximo reto la llevará fuera del continente. “Sí, ahorita voy a los Juegos Juveniles en Dakar, África, y siento que he crecido mucho como persona y como atleta”, expresó Goon.

La competencia reúne a niñas, adolescentes y adultas, y ofrece un espacio para compartir experiencias y fortalecer los vínculos entre clubes a través de una disciplina que exige constancia, preparación y perseverancia.

Con información de Fabio Caballero.