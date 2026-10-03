Segunda edición de la Feria del Libro en Antón reúne a escritores, lectores y emprendedores

El evento se desarrollará hasta este domingo 4 de octubre en la Casa de la Cultura de Antón, en Coclé, con actividades para promover la lectura y el acercamiento a la cultura.

Provincia de Coclé./Escritores, expositores y público en general de distintos puntos del país participan en la segunda edición de la Feria del Libro, que se realiza en la Casa de la Cultura de Antón, provincia de Coclé.

Juan Bosco Bernal, presidente de la Casa de la Cultura de Antón, indicó que el evento busca acercar los libros a niños y jóvenes, promover el hábito de la lectura, ampliar sus conocimientos y fomentar el uso de los libros como una herramienta para su formación profesional.

"Esta es la segunda feria. Ha sido un evento muy bien programado, bien concurrido, con figuras destacadas y con el análisis de las obras literarias. Nos sentimos muy contentos en este primer día”, dijo Bernal.

El Dr. Bernal se refirió también a la necesidad de elevar los niveles culturales de la población, "sin cultura no hay competitividad no hay producción, no hay competitividad, no hay prosperidad de países ni de las comunidades", señaló.

Por su parte, María Belmont, del Círculo de Lectura El Corotú de la Extensión Universitaria de la Universidad Especializada de las Américas en Coclé, explicó que el programa tiene seis años y busca incentivar el interés por la lectura entre los estudiantes.

“A través del poder de la palabra pueden encontrar el conocimiento y la información. Todos los días leemos, pero debemos leer con conciencia para conocer la verdad de las situaciones que vivimos hoy en día, sobre todo con la inteligencia artificial”, expresó.

La jornada también cuenta con la participación de emprendedores y artesanos. La feria culminará este domingo 4 de octubre.

Con información de Nathali Reyes.