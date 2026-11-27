Las objeciones podrán presentarse durante los ocho días hábiles siguientes a la última publicación del aviso en el Boletín del Tribunal Electoral.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Tribunal Electoral (TE) ordenó dar aviso público de la solicitud de la coalición Vamos para constituirse en partido político, luego de que la Dirección Nacional de Organización Electoral validara 50,093 de las 69,314 firmas presentadas en septiembre pasado.

La cifra supera el mínimo que exige el Código Electoral para esta etapa del proceso, de acuerdo con el numeral 1 del artículo 52 de dicha norma. La decisión consta en la Resolución No. 36 del 26 de noviembre de 2026, publicada este viernes 27 de noviembre en el Boletín del Tribunal Electoral No. 6114-A.

El exdiputado y presidente de esa coalición, Juan Diego Vásquez, presentó la solicitud el 25 de septiembre en representación del grupo de ciudadanos que impulsa la formación del partido.

Según la resolución, el TE verificó las declaraciones juradas de los ciudadanos que iniciaron el trámite y las cotejó con sus registros de residencia electoral. También determinó que el grupo subsanó las observaciones de fondo y de forma, por lo que la documentación está en orden y completa.

¿Quiénes pueden presentar objeciones?

Ahora, este aviso del TE deberá publicarse durante dos días en el Boletín del Tribunal Electoral y por al menos tres días consecutivos en un diario de circulación nacional. A partir de la última publicación en el boletín, la fiscal general electoral, cualquier ciudadano y los partidos políticos legalmente reconocidos o en formación tendrán ocho días hábiles para objetar la solicitud.

Las objeciones deberán presentarse por escrito ante el Pleno del Tribunal Electoral, por medio de un apoderado legal. Los documentos de la solicitud están disponibles para consulta en la Secretaría General del TE.

Vamos espera iniciar la inscripción de adherentes en enero

En un comunicado, Vamos señaló que superó el 2 % de firmas requerido y cumplió con la representación territorial por provincia y comarca. La coalición espera comenzar la inscripción de adherentes en enero de 2027, una vez cumplidas las formalidades pendientes.

Según Vamos, el principal motivo por el que algunas firmas quedaron sin validar fue la diferencia entre la firma presentada y la registrada en la cédula. La coalición mencionó como posibles causas el uso u omisión del apellido de casada y los cambios en la forma de firmar con el paso de los años.

“Nuestro compromiso es brindar una nueva oportunidad de inscripción a todas aquellas personas que manifestaron su voluntad de formar parte de VAMOS y cuyas firmas no pudieron ser validadas”, expresó la organización. La próxima etapa también estará abierta a quienes deseen incorporarse por primera vez. Vamos informó que anunciará las fechas y los puntos de inscripción.