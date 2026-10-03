Sinaproc emite aviso por lluvias y tormentas hasta las 7:00 p. m. de este sábado

El aviso también incluye las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala , además de la Costa Arriba y la Costa Abajo de Colón.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por aguaceros y lluvias con tormentas hasta las 7:00 p. m. de este sábado 3 de octubre, para distintas regiones del país.

El aviso abarca Darién, Veraguas, Coclé, Chiriquí, Panamá Oeste y Azuero, así como Panamá Este, Panamá Norte y el golfo de Panamá.

También incluye las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala, además de la Costa Arriba y la Costa Abajo de Colón.

Cabe señalar que también se encuentra activo un aviso de vigilancia por vientos y oleajes en el Pacífico panameño hasta este domingo 4 de octubre.