La Comisión reiteró que el encuentro “no implicó una decisión sobre el futuro de la mina” y que su propósito fue sentar las bases para escuchar a los panameños antes de adoptar una determinación.

Ciudad de Panamá/Minera Panamá aceptó este lunes las cinco condiciones que le presentó el Gobierno panameño, anunció la Comisión Interministerial. Estas condiciones abarcan la propiedad estatal de los minerales, el máximo beneficio para el país, la soberanía nacional, la protección ambiental y el respeto a la Constitución.

En un comunicado, tras una reunión a puertas cerradas, la Comisión Interministerial precisó que este primer encuentro fue informativo y que cualquier avance dependerá del cumplimiento de esas condiciones. El Gobierno prevé escuchar a la ciudadanía antes de tomar una decisión sobre el futuro de la mina.

El encuentro entre el MICI y Minera Panamá tiene como objetivo formalizar lo anunciado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, respecto al inicio de un proceso de consulta pública y participación ciudadana, amparado en el marco del Acuerdo de Escazú.

Las cinco condiciones expuestas por el Gobierno

Propiedad de los recursos naturales. Los minerales pertenecen al Estado panameño. Máximo beneficio para Panamá. Se deben garantizar mayores recursos para el país, más empleos para los panameños y oportunidades de desarrollo económico y social. Soberanía nacional. Corresponde exclusivamente al Estado panameño ejercer su autoridad sobre el territorio nacional, incluidos los espacios terrestres, marítimos y aéreos. Protección ambiental. Se exige el cumplimiento de los más altos estándares ambientales aplicables, con mecanismos efectivos e independientes de fiscalización y verificación. Respeto a la Constitución. Cualquier decisión deberá ajustarse a la Constitución Política de la República y al ordenamiento jurídico vigente.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quien encabeza la Comisión, destacó la importancia de reactivar las visitas públicas al sitio minero en Donoso para facilitar el acceso de la ciudadanía a la información. También participaron los ministros de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

La Comisión reiteró que el encuentro “no implicó una decisión sobre el futuro de la mina” y que su propósito fue sentar las bases para escuchar a los panameños antes de adoptar una determinación.

El pasado 16 de noviembre, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que el gobierno iniciará un proceso de conversaciones formales con la empresa Minera Panamá para explorar la posibilidad de un acuerdo cuyo objetivo principal sea obtener los mejores beneficios para el país, y así poner en marcha el plan de cierre ordenado de la mina que operaron en Donoso, como lo recomendó la Comisión Interministerial de alto nivel.