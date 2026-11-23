La Dirección de Investigación Judicial advierte sobre el robo de cuentas de WhatsApp, perfiles creados con inteligencia artificial y el marcaje en centros comerciales durante la temporada navideña.

Ciudad de Panamá/Con la llegada de la época decembrina y la entrega de los ahorros navideños, los delincuentes intensifican sus operaciones tanto en el entorno digital como en las calles.

Según explicó el teniente Óscar Iturralde, investigador de la División de Cibercrimen de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, los casos de estafas en línea han registrado un incremento significativo de casi el 50 % en el último mes en comparación con el periodo anterior.

Durante este año, las autoridades han ejecutado seis operaciones contra estructuras dedicadas a este delito, logrando recuperar o detectar una cuantía cercana a los 35,000 dólares sustraídos a los ciudadanos. Iturralde detalló que la modalidad más frecuente es el phishing a través de WhatsApp.

Los estafadores envían enlaces o mensajes solicitando un código de verificación; una vez que la víctima lo comparte, pierden el control de su cuenta y los delincuentes suplantan su identidad para pedir dinero a sus contactos bajo excusas de compras o supuestos gastos de seguro.

Otra trampa común ocurre en redes sociales y páginas web falsas, donde se ofrecen mercancías a precios muy por debajo del mercado con entrega a domicilio.

El oficial advirtió que los criminales ya utilizan inteligencia artificial para crear perfiles, imágenes y videos falsos que simulan comercios reales. Para evitar engaños, recomendó revisar la antigüedad de las cuentas, leer los comentarios de otros usuarios y desconfiar si piden transferir el dinero a un número de teléfono o cuenta distinta a la del supuesto comercio.

"Ningún comercio formal te va a pedir que transfieras a una cuenta distinta a la de la entidad donde estás haciendo la compra", señaló.

Asimismo, el investigador alertó sobre los riesgos de la ingeniería social en las entregas a domicilio. Al recibir pedidos en casa, el comprador puede exponer su residencia, bienes y rutina familiar ante delincuentes que realizan labores de inteligencia previa. Por ello, sugirió acordar las entregas en puntos públicos y concurridos, como centros comerciales o estacionamientos abiertos.

Precauciones en centros comerciales y cajeros automáticos

El llamado a la prevención también se extiende a quienes acuden físicamente a los comercios. El teniente Iturralde aconsejó mantener vigilancia constante del entorno para evitar el marcaje, una técnica en la que los delincuentes siguen a su objetivo tras identificar que porta dinero en efectivo.

Si un comprador nota a las mismas personas cerca durante 15 o 20 minutos, debe cambiar de rumbo para confirmar si lo siguen y avisar discretamente a la seguridad del local o a la Policía Nacional.

Finalmente, para proteger los ahorros navideños, la DIJ recomienda retirar efectivo únicamente en cajeros automáticos ubicados en zonas concurridas, evitar contar dinero en público y no conectarse a redes wifi públicas de centros comerciales para realizar transferencias bancarias, ya que los datos financieros pueden ser interceptados.