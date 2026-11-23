El consejo de administración de Nvidia votó por unanimidad devolver a Huang los cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato.

Washington, Estados Unidos/El gigante tecnológico estadounidense Nvidia anunció el lunes la restitución de Jensen Huang como director ejecutivo y presidente, días después de su dimisión en medio de un escándalo de adulterio y presunto espionaje y contrabando hacia China de los chips más avanzados de la empresa.

El consejo de administración de Nvidia votó por unanimidad devolver a Huang los cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato, tras una serie de reuniones que dejaron a los consejeros satisfechos con su "franqueza y capacidad de liderazgo", indicó la empresa en un comunicado.

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