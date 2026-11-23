Buzos del Cuerpo de Bomberos recuperaron el cuerpo cerca del muelle de los boteros de Bastimentos. La Fiscalía investiga cómo ocurrió la caída.

Isla Colón, Bocas del Toro/Un hombre murió por inmersión este fin de semana al caer al mar en el área del muelle de los boteros de Bastimentos, en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro. Tras recibir el llamado del Ministerio Público, buzos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y recuperaron el cuerpo.

Víctor Downs, comandante del Cuerpo de Bomberos, indicó que encontraron al hombre flotando cerca del muelle y que corresponde a la Fiscalía esclarecer lo ocurrido. La Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial y personal de Criminalística participaron en las diligencias junto al Ministerio Público.

Downs pidió a quienes utilizan los muelles para trasladarse a las islas que tomen precauciones. Recomendó evitar el consumo de bebidas alcohólicas en los muelles y recordó que, si una persona cae al agua cuando está sola, podría no haber nadie cerca para ayudarla.

Con información de Luis Palacios.