Estudiantes y bandas independientes participaron en una jornada que resaltó el orgullo, la cultura y las tradiciones del distrito chiricano.

Provincia de Chiriquí./Con civismo, música y mucha tradición, el distrito de San Félix celebró este domingo sus 420 años de fundación, con la participación de centros educativos y bandas independientes que llenaron de alegría las calles de esta comunidad del oriente chiricano.

En la jornada participaron el Colegio Secundario de Las Lajas y el Centro Básico General de San Félix, además de 12 bandas independientes, entre ellas una invitada de la provincia de Veraguas.

“420 años de orgullo, de cultura, que llegan de orgullo a todo un distrito. Somos un pueblo hospitalario, que añora y enaltece su pasado, pero que construye día a día las oportunidades para las nuevas generaciones”, expresó Alberto Tikas, alcalde de San Félix.

La celebración reunió a estudiantes, músicos y residentes en una fiesta que, además de exaltar la historia y las tradiciones del distrito, busca promover el turismo y dinamizar el comercio.

Con información de Iván Saldaña.