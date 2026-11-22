Los pequeños comerciantes mantienen la mirada puesta en las celebraciones de fin de año, que traerán nuevas oportunidades para generar ingresos y aliviar sus bolsillos.

Ciudad de Panamá/Las actividades por fiestas patrias no solo reúnen a familias y espectadores en las calles, también representan una oportunidad para pequeños comerciantes que buscan generar ingresos con la venta de alimentos, bebidas y distintos artículos durante los desfiles.

Este domingo, en el corregimiento de Don Bosco, una joven emprendedora aprovechó la concentración de personas para ofrecer chorizos, albóndigas, ensalada de pasta, agua y sodas, mientras disfrutaba de la actividad junto a su familia.

Aunque consideró que el movimiento estaba un poco más lento en comparación con el desfile del 4 de noviembre, mantenía la expectativa de que las ventas mejoraran conforme avanzara la tarde.

Otros vendedores también llegaron con mercancía para aprovechar la asistencia del público.

Entre los artículos ofrecidos había juguetes, objetos para entretener a los niños, paraguas y tambores.

En el caso de quienes comercializan paraguas, las ventas dependen en buena medida de las condiciones del tiempo. Una de las comerciantes comentó que, mientras no llueva, las personas no suelen interesarse tanto en comprarlos.

También hubo vendedores que ya habían logrado colocar parte de su mercancía y esperan continuar aprovechando las próximas actividades. Para algunos, estos ingresos representan una oportunidad para reunir dinero y reinvertirlo en diciembre.

El calor, por su parte, también se convierte en un aliado para quienes ofrecen productos refrescantes. Los vendedores de raspao encuentran en las altas temperaturas una oportunidad para atraer compradores durante las jornadas al aire libre.

Con las actividades patrias de noviembre próximas a concluir, los pequeños comerciantes mantienen la mirada puesta en las celebraciones de fin de año, que traerán nuevas oportunidades para generar ingresos y aliviar sus bolsillos.

Con información de Elizabeth González

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