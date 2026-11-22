El problema afecta a estudiantes y niños que deben pasar por la acera; muchas veces son salpicadas con esta agua residual, lo que a su vez provoca reacciones adversas para la salud humana.

David, Chiriquí/Residentes del sector de Nuevo San Carlitos, en el distrito de David, se quejaron del colapso del sistema de aguas residuales que tienen algunos de los vecinos del lugar, lo que estaba provocando malos olores, derrame de materia orgánica y de desechos sólidos por las cunetas y la carretera.

Afirmaron que la situación es preocupante porque ya hay algunas personas, especialmente niños y adultos mayores, que presentan problemas gastrointestinales y de dengue ante la acumulación de agua que persiste a orillas de la vía.

Aseguraron que ya han puesto las quejas ante las autoridades locales, pero sin resultados.

Explicaron que también están pidiendo que el Ministerio de Salud haga una inspección para que se adopten los correctivos.

Franklin Saldaña es uno de los residentes afectados de Nuevo San Carlitos, que habló con TVN Noticias.

Aseguró que existe una ola de dengue y que no descartan la presencia de otros tipos de virus. "Le hacemos un llamado a las autoridades competentes que investiguen quién es el dueño de la propiedad que origina esto que está afectando a toda la comunidad, no nada más a los vecinos. Le hacemos un llamado: si es el alcalde, la junta comunal, el Ministerio de Salud, por favor, se acerquen, porque esto es algo que apenas tú subes. Si tú eres autoridad, tú te das cuenta automáticamente de que tú estás afectando a todos los vecinos y a toda la comunidad", solicitó.

Por su parte, Alexander Miranda, otro de los moradores, explicó que en su familia hay personas que tienen dengue. "A mi tía le dio dengue, a mi prima está con dengue también aquí, y no hay... no hay quien solucione este problema. Le hacemos un llamado al alcalde, Joaquín de León, a ver si manda los inspectores a revisar este problema que tenemos aquí", denunció.

Según Miranda, han intentado hablar con los presuntos responsables, pero la conversación no ha sido productiva.

En tanto, el ciudadano Néstor Acosta manifestó que ha visto que los estudiantes y niños que deben pasar por la acera muchas veces son salpicados con esta agua residual, lo que a su vez provoca reacciones adversas para la salud humana.

Con información de Demetrio Ábrego.

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