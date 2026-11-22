Se espera que la próxima semana inicien las pruebas generales para dar inicio a una de las temporadas más esperadas por muchas familias en Panamá. Te contamos las fechas claves

Ciudad de Panamá/La Navidad comenzará a iluminar los parques y espacios públicos de la capital a partir del próximo 6 de diciembre, cuando la Alcaldía de Panamá realizará el encendido oficial de las decoraciones navideñas en 35 puntos del distrito.

Ese mismo día también se encenderá el árbol de Navidad del Mirador del Pacífico, en la Cinta Costera, como parte del Festival Internacional Navideño City Of Star 2026.

Posteriormente, el 12 de diciembre, se realizará el desfile de Navidad en la Cinta Costera, en donde se espera la asistencia de más de 500 mil personas. Habrá espectáculos y actividades en distintos puntos de la ruta.

Los trabajos de esta instalación ya se encuentran bajo cuenta regresiva con la decoración de 22 millones 347 mil 860 luces y adornos en 35 espacios públicos y parques del distrito capital.

La derrama económica proyectada a las actividades de fin de año se estima en más de 15 millones de dólares y un impacto directo a más de 1.5 millones de personas que disfrutarán de las distintas actividades y sitios públicos ambientados de acuerdo a la temporada.

Los trabajos que están a cargo de la empresa DISAROCA GROUP, S.A., por un monto de $3,299,893.00, tras ser la única firma que participó en la licitación convocada por el Municipio. Con este monto, la Alcaldía mantendrá infraestructuras iluminadas y decoradas durante un año, incluyendo el mantenimiento, lo que permitirá a las familias panameñas y visitantes seguir disfrutando de experiencias temáticas.

El proyecto contempla iluminar 387 mil metros cuadrados de la ciudad, una extensión equivalente a 54 canchas de fútbol. La cantidad de luces LED instaladas sería tal que, si una persona intentara contarlas a razón de una por segundo, sin interrupciones, tardaría más de ocho meses en completar la tarea.

El despliegue abarcará sectores de Panamá Centro, Panamá Norte y Panamá Este, e incluye el diseño, suministro, instalación, operación y mantenimiento.

La propuesta incorporará imágenes de gran formato, experiencias lumínicas y decoraciones temáticas en distintos puntos de la ciudad, que también servirán como espacios para actividades y presentaciones culturales, con oportunidades para el emprendimiento y la microempresa.

Se espera que la próxima semana inicien las pruebas generales para dar inicio a una de las temporadas más esperadas por muchas familias en Panamá.

Así, las fechas claves para toda la familia son:

Carrera-Caminata Navideña de 5 kilómetros: 29 de noviembre:

Encendido del árbol navideño, el 6 de diciembre.

Alumbrado navideño en 35 parques de los corregimientos

Desfile de Navidad, el 12 de diciembre en la Cinta Costera

Fiesta de Año Nuevo, el 31 de diciembre: Mirador del Pacífico en la Cinta Costera.

Fiesta de Reyes, el 6 y 7 de enero de 2027.

Estos son los 35 sitios públicos plazas y parques a iluminar y los 26 corregimientos:

1. Plaza Catedral, San Felipe.

2. Parque Santa Ana, Santa Ana

3. Parque Porras, Calidonia

4. Parque Amelia Denis de Icaza, El Chorrillo

5. Puente Avenida de los Mártires, Ancón

6. Parque Kuna Nega, Ancón

7. Rotonda Curundú

8. Parque Urracá, Bella Vista

9. Cinta Costera, Zona 1, Calidonia-Av. Balboa

10. Cinta Costera, Zona 2, Calidonia-Av. Balboa

11. Cinta Costera, Zona 3, Bella Vista-Av. Balboa

12. Cinta Costera, Zona 4, Bella Vista-Av. Balboa

13. Cinta Costera, Zona 5, Bella Vista-Av. Balboa

14. Palmeras, Cinta Costera, Calidonia y Bella Vista-Av. Balboa

15. Puentes Cinta Costera 1 y 2, Calidonia y Bella Vista-Av. Balboa

16. Isletas Vía Israel, San Francisco

17. Parque Eduardo Vallarino, Betania

18. Isletas 12 de Octubre, Pueblo Nuevo

19. Rotonda de Chanis, Parque Lefevre

20. Parque San Cristóbal, Río Abajo

21. Cinta Norteña, Ernesto Córdoba Campos

22. Parque de la Junta Comunal de Alcalde Díaz

23. Parque Junta Comunal Las Cumbres

24. Parque Guarumal, Iglesia San Juan Don Bosco, Caimitillo

25. Plaza Las Palmitas, Chilibre

26. Parque Heliodoro Patiño, Juan Díaz

27. Parque La Riviera, Don Bosco

28. Parque de las Madres, Pedregal

29. Parque Ciudad Jardín de Las Mañanitas

30. Parque 24 de Diciembre

31. Parque Rotonda La Siesta, Tocumen

32. Parque Daniela Torrijos, Las Garzas

33. Parque Infantil de Pacora

34. Parque de la Junta Comunal de San Martín

35. Árbol de Navidad, Edificio Hatillo

Paralelamente, la Alcaldía llevará a cabo en concurso 2Calles que Brillan", una iniciativa que forma parte del Festival Internacional Navideño “City of the Stars”.

El concurso tiene como propósito promover la creatividad, incentivar la unión comunitaria y el entusiasmo por las fechas decembrinas, aportando alegría y colorido a las calles con decoración navideña.

Los interesados pueden inscribir a su barriada o calle ingresando los datos en el enlace https://ptycity.mupa.gob.pa/callesquebrillan/. La inscripción estará disponible hasta el martes 1 de diciembre.

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