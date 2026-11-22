Cuenta regresiva para la Navidad en Panamá: esta es la fecha en que se encenderán las luces en 35 parques de la capital
Se espera que la próxima semana inicien las pruebas generales para dar inicio a una de las temporadas más esperadas por muchas familias en Panamá. Te contamos las fechas claves
Ciudad de Panamá/La Navidad comenzará a iluminar los parques y espacios públicos de la capital a partir del próximo 6 de diciembre, cuando la Alcaldía de Panamá realizará el encendido oficial de las decoraciones navideñas en 35 puntos del distrito.
Ese mismo día también se encenderá el árbol de Navidad del Mirador del Pacífico, en la Cinta Costera, como parte del Festival Internacional Navideño City Of Star 2026.
Posteriormente, el 12 de diciembre, se realizará el desfile de Navidad en la Cinta Costera, en donde se espera la asistencia de más de 500 mil personas. Habrá espectáculos y actividades en distintos puntos de la ruta.
Los trabajos de esta instalación ya se encuentran bajo cuenta regresiva con la decoración de 22 millones 347 mil 860 luces y adornos en 35 espacios públicos y parques del distrito capital.
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La derrama económica proyectada a las actividades de fin de año se estima en más de 15 millones de dólares y un impacto directo a más de 1.5 millones de personas que disfrutarán de las distintas actividades y sitios públicos ambientados de acuerdo a la temporada.
Los trabajos que están a cargo de la empresa DISAROCA GROUP, S.A., por un monto de $3,299,893.00, tras ser la única firma que participó en la licitación convocada por el Municipio. Con este monto, la Alcaldía mantendrá infraestructuras iluminadas y decoradas durante un año, incluyendo el mantenimiento, lo que permitirá a las familias panameñas y visitantes seguir disfrutando de experiencias temáticas.
El proyecto contempla iluminar 387 mil metros cuadrados de la ciudad, una extensión equivalente a 54 canchas de fútbol. La cantidad de luces LED instaladas sería tal que, si una persona intentara contarlas a razón de una por segundo, sin interrupciones, tardaría más de ocho meses en completar la tarea.
El despliegue abarcará sectores de Panamá Centro, Panamá Norte y Panamá Este, e incluye el diseño, suministro, instalación, operación y mantenimiento.
La propuesta incorporará imágenes de gran formato, experiencias lumínicas y decoraciones temáticas en distintos puntos de la ciudad, que también servirán como espacios para actividades y presentaciones culturales, con oportunidades para el emprendimiento y la microempresa.
Se espera que la próxima semana inicien las pruebas generales para dar inicio a una de las temporadas más esperadas por muchas familias en Panamá.
Así, las fechas claves para toda la familia son:
- Carrera-Caminata Navideña de 5 kilómetros: 29 de noviembre:
- Encendido del árbol navideño, el 6 de diciembre.
- Alumbrado navideño en 35 parques de los corregimientos
- Desfile de Navidad, el 12 de diciembre en la Cinta Costera
- Fiesta de Año Nuevo, el 31 de diciembre: Mirador del Pacífico en la Cinta Costera.
- Fiesta de Reyes, el 6 y 7 de enero de 2027.
Estos son los 35 sitios públicos plazas y parques a iluminar y los 26 corregimientos:
1. Plaza Catedral, San Felipe.
2. Parque Santa Ana, Santa Ana
3. Parque Porras, Calidonia
4. Parque Amelia Denis de Icaza, El Chorrillo
5. Puente Avenida de los Mártires, Ancón
6. Parque Kuna Nega, Ancón
7. Rotonda Curundú
8. Parque Urracá, Bella Vista
9. Cinta Costera, Zona 1, Calidonia-Av. Balboa
10. Cinta Costera, Zona 2, Calidonia-Av. Balboa
11. Cinta Costera, Zona 3, Bella Vista-Av. Balboa
12. Cinta Costera, Zona 4, Bella Vista-Av. Balboa
13. Cinta Costera, Zona 5, Bella Vista-Av. Balboa
14. Palmeras, Cinta Costera, Calidonia y Bella Vista-Av. Balboa
15. Puentes Cinta Costera 1 y 2, Calidonia y Bella Vista-Av. Balboa
16. Isletas Vía Israel, San Francisco
17. Parque Eduardo Vallarino, Betania
18. Isletas 12 de Octubre, Pueblo Nuevo
19. Rotonda de Chanis, Parque Lefevre
20. Parque San Cristóbal, Río Abajo
21. Cinta Norteña, Ernesto Córdoba Campos
22. Parque de la Junta Comunal de Alcalde Díaz
23. Parque Junta Comunal Las Cumbres
24. Parque Guarumal, Iglesia San Juan Don Bosco, Caimitillo
25. Plaza Las Palmitas, Chilibre
26. Parque Heliodoro Patiño, Juan Díaz
27. Parque La Riviera, Don Bosco
28. Parque de las Madres, Pedregal
29. Parque Ciudad Jardín de Las Mañanitas
30. Parque 24 de Diciembre
31. Parque Rotonda La Siesta, Tocumen
32. Parque Daniela Torrijos, Las Garzas
33. Parque Infantil de Pacora
34. Parque de la Junta Comunal de San Martín
35. Árbol de Navidad, Edificio Hatillo
Paralelamente, la Alcaldía llevará a cabo en concurso 2Calles que Brillan", una iniciativa que forma parte del Festival Internacional Navideño “City of the Stars”.
El concurso tiene como propósito promover la creatividad, incentivar la unión comunitaria y el entusiasmo por las fechas decembrinas, aportando alegría y colorido a las calles con decoración navideña.
Los interesados pueden inscribir a su barriada o calle ingresando los datos en el enlace https://ptycity.mupa.gob.pa/callesquebrillan/. La inscripción estará disponible hasta el martes 1 de diciembre.
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