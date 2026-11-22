La Cumbre Climática de la ONU COP 31 cerró en Turquía este domingo sin ningún acuerdo. Panamá fue uno de los países que objetó el documento.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, esa propuesta “no responde a lo que exige la ciencia, ignora principios fundamentales de justicia climática y no contiene las acciones necesarias para proteger el planeta con la urgencia que demanda la crisis climática”.

En la mañana de este domingo 22 de noviembre, la institución emitió un comunicado sobre la posición de Panamá frente a lo que en la cumbre se debatía: medidas para preservar los recursos naturales y la biodiversidad del mundo.

Frente a los delegados de los estados participantes, Panamá dejó claro que el propósito de su participación era “impulsar y lograr el más alto nivel de ambición que este proceso puede acordar por consenso” y que “durante las últimas 72 horas, trabajamos de buena fe para lograrlo”.

Se trata de “una cuestión de justicia” dijo la funcionaria al explicar los puntos por los cuales Panamá no podía respaldar el acuerdo propuesto por las presidencias compartidas de la COP 31 liderada por Turquía y Australia.

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Estos aspectos fueron los siguientes:

“Primero, porque repite compromisos previamente acordados sin cerrar la brecha entre la realidad y lo que la ciencia exige.

Segundo, porque apuesta excesivamente por tecnologías no comprobadas como la captura y almacenamiento de carbono para prolongar un modelo que debe transformarse de una manera profunda.

Y tercero, porque debilita el lenguaje acordado en decisiones anteriores. Eso es un retroceso”.

Además, se resaltó que la iniciativa de electrificación pudo haber sido un verdadero paso adelante, si tan solo hubiera estado claramente anclada en energías renovables. Desafortunadamente, el “texto no lo hace de una manera satisfactoria”.

“Por instrucciones expresas del señor Ministro de Ambiente de la República de Panamá, Juan Carlos Navarro, y en coherencia con la posición nacional formalmente comunicada a esta Conferencia, Panamá no puede acompañar esta decisión. Por lo tanto, Panamá OBJETA FORMALMENTE SU ADOPCIÓN. Solicitamos que esta objeción quede reflejada en el informe oficial de la sesión”, anunció la funcionaria.

“Para Panamá, el cambio climático no es abstracto. Es nuestra agua potable y es nuestro Canal. Desde hace más de veinte años protegemos la cuenca: más de 10.000 hectáreas reforestadas, pago por servicios ecosistémicos y trabajamos de la mano con las comunidades que allí habitan. Cuando ampliamos el Canal, construimos la ampliación para ahorrar agua, reutilizando alrededor del 60% del agua en cada tránsito de cada barco”, resaltó la delegación panameña.

Detalló ante los presentes, que la sequía causada por el cambio climático y el fenómeno de El Niño de 2023 obligó a recortar los tránsitos por el Canal.

“Hoy estamos construyendo un nuevo embalse en otra cuenca, el Río Indio, para asegurar agua potable para más de la mitad de nuestra población y para los barcos que transitan el canal y mueven el 5% del comercio mundial. Un país no puede seguir moviendo ríos para mantenerse al día con un planeta que se calienta. Esto no puede continuar”, enfatizó una delegada panameña.

La funcionaria aseguró que su posición y mensaje “no es una crítica a las presidencias” de la COP 31.

“Reconocemos su trabajo y valoramos sinceramente sus esfuerzos. Nuestro desacuerdo no es con ustedes. Nuestro desacuerdo es con un problema mucho más profundo”, aclaró.

Durante la cumbre, el 19 de noviembre, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, comunicó formalmente ocho principios que consideran indispensables para un resultado aceptable en esta cumbre.

“Nuestra responsabilidad no es negociar lo mínimo. Nuestra responsabilidad es hacer lo correcto. Nuestra responsabilidad es proteger el planeta. Ya es suficiente con postergar las decisiones difíciles.

“Ya es suficiente de pedir más ambición a quienes menos han contribuido a esta crisis mientras sigue siendo insuficiente el apoyo que reciben para actuar”, enfatizó.

Añadió que “Panamá cree que la ciencia debe ser la base de nuestras decisiones. Panamá cree que debemos decir la verdad sobre el fracaso colectivo para mantenernos dentro del límite de 1.5 grados centígrados de calentamiento global, y Panamá cree que quienes más han contribuido a esta crisis deben asumir una responsabilidad proporcional para resolverla”.

Resaltó uno de los logros del país, que es ser carbono negativo, debido a las normas de protección de bosques y océanos. “Hemos hecho nuestra parte. Y aun así, aunque somos de los países que menos han contribuido al cambio climático, seguimos estando entre quienes más sufren sus consecuencias”, reconoció.

Añadió que no se trata de un fracaso del multilateralismo y que Panamá negoció de buena fe desde el primer día.

“Pero la buena fe también exige decir claramente cuando un texto no nos hace avanzar”.

La institución recordó que este proceso de debate logró el Acuerdo de París en 2015.

“Antes de París, el mundo se encaminaba hacia los 4 grados centígrados de calentamiento global. Hoy, las políticas actuales apuntan a que llegaremos a 2.8 grados. Ese es un verdadero progreso. Pero la ciencia es clara: 1.5 grados de calentamiento global es el límite y 2.8 sencillamente no es seguro”.

La representante panameña concluyó su intervención apuntando que “la posición de Panamá vale exactamente lo mismo que la de cualquier otro país en esta sala. La hemos expresado con respeto y esperamos que sea escuchada con el mismo respeto”.

Enfatizó que “Panamá OBJETA porque la atmósfera no negocia, la ciencia no negocia y el planeta no puede seguir esperando”.

La Delegación Oficial de la República de Panamá estuvo encabezada por Juan Carlos Navarro, Ministro de Ambiente, e integrada además por Karina Arias, Embajadora de Panamá en Türkiye; la Lic. Ana Aguilar, Negociadora en Jefe; Abdiel Douglas; Carol Simons; Jocabed Solano; Javier Martínez; Karina García; Katherine Martínez; y Valeria Bernal.

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