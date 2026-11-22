La Caja de Seguro Social responde a los señalamientos de pacientes surgidos en las últimas semanas y detalla los protocolos de seguridad en las salas de tratamiento renal.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los tratamientos de hemodiálisis continúan con total normalidad y bajo estrictos estándares de seguridad en todo el país.

La aclaración surge ante las consultas de pacientes y familiares sobre el etiquetado de la heparina utilizada en las salas de hemodiálisis durante la última semana.

La CSS confirmó que incorporó el citrato de sodio al 4 % en jeringa prellenada como insumo especializado para el sellado de catéteres, alineando sus protocolos a las recomendaciones clínicas internacionales.

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Tratamiento no ha cambiado

La CSS explicó en comunicado que la heparina adquirida en la Licitación de Precio Único N.° 05-2026 corresponde a la presentación institucional de 5000 UI/mL, con alcohol bencílico como conservante. Este producto se utiliza para la anticoagulación del circuito extracorpóreo durante la sesión de hemodiálisis, conforme al protocolo institucional.

¿Qué significa la advertencia en la caja? La institución aclaró que la indicación "NO APTO PARA LOCK/FLUSH" impresa en el rotulado del producto responde a las especificaciones de seguridad de esta presentación y define sus usos autorizados.

Por ello, su empleo se limita exclusivamente a la anticoagulación del circuito extracorpóreo. La heparina no se utiliza para el lavado ni para el sellado de los lúmenes de los catéteres, evitando así el paso de anticoagulante a la circulación sistémica y el riesgo de hemorragia o errores por manipulación.

Siguiendo las recomendaciones clínicas internacionales y las orientaciones técnicas de la Coordinación Nacional de Terapias de Sustitución Renal y Enfermedad Crónica de los Riñones, en las unidades de hemodiálisis se mantiene la vigilancia permanente del funcionamiento y permeabilidad de cada catéter.

Se aplican medidas transitorias con solución salina al 0,9 % con técnica aséptica cuando corresponda, mientras se completa la transición al nuevo insumo.

Citrato de sodio ya está disponible

Atendiendo las guías internacionales, incluida la guía KDOQI 2019, que contempla el uso de citrato de baja concentración cuando es factible, la CSS gestionó y autorizó la adquisición de citrato de sodio al 4 % en jeringa prellenada, un insumo especializado listo para usar para el sellado de catéteres venosos centrales.

El citrato de sodio ya arribó al país y se encuentra disponible para iniciar su distribución a las unidades de hemodiálisis. El proceso será acompañado de la orientación correspondiente al personal médico y de enfermería, así como de la actualización del censo de pacientes con catéter.

La CSS indicó que la terapia de hemodiálisis se desarrolla de forma habitual. El personal médico y de enfermería mantiene una vigilancia continua sobre el funcionamiento de cada acceso vascular.

La institución reiteró su compromiso con la transparencia, la seguridad del paciente y la adopción de las mejores prácticas médicas disponibles para proteger la salud de quienes reciben terapias renales en todo el país.