El informe también advierte que los índices máximos de radiación UV-B estarán entre 8 y 11 , con niveles de riesgo muy alto y extremo en el territorio nacional.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronostica para este domingo intervalos nubosos y lluvias aisladas en algunas regiones del país, además de temperaturas máximas de hasta 34°C y niveles de radiación ultravioleta (UV-B) de riesgo muy alto y extremo.

De acuerdo con el informe, en la vertiente del Caribe se esperan intervalos nubosos con algunas lluvias aisladas durante la mañana. Estas condiciones se mantendrán en horas de la tarde y noche en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y el norte de Veraguas.

En la vertiente del Pacífico, el panorama será de cielo despejado o con poca nubosidad durante la mañana. Sin embargo, en horas de la tarde podrían registrarse aguaceros aislados y de corta duración en sectores de Darién, el este de Panamá, el sur de Veraguas y el occidente de Chiriquí.

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El Imhpa también prevé intervalos nubosos, sin descartar lluvias aisladas y esporádicas en el sector montañoso de la península de Azuero, la bahía de Panamá y las costas de la Región Metropolitana. Para la noche se esperan lluvias aisladas en Punta Burica, Chiriquí, mientras que en el resto de la vertiente habrá poca nubosidad.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas estarán entre 11°C y 16°C en la Cordillera Central y entre 21°C y 26°C en el resto del país. Las máximas oscilarán entre 21°C y 25°C en la Cordillera Central y entre 30°C y 34°C en las demás regiones, con sensación térmica elevada.

Respecto a los vientos, en el Caribe predominarán corrientes del oeste a noreste, con velocidades de 2 a 20 km/h. En el Pacífico serán del noroeste a noreste, con ráfagas de hasta 35 km/h en el golfo de Panamá y de hasta 25 km/h en sectores de Panamá, Panamá Oeste, Coclé y Los Santos.

Para la tarde y noche se esperan vientos variables inferiores a 15 km/h en el oriente, mientras que en el occidente soplarán del suroeste a oeste, con velocidades de 2 a 20 km/h.

Sobre las condiciones marítimas, el pronóstico indica un escenario favorable en ambas vertientes. En el Caribe se esperan olas de entre 0.5 y 1.1 metros, mientras que en el Pacífico alcanzarán entre 0.3 y 1.5 metros. No obstante, se recomienda precaución en el Pacífico por posibles corrientes de retorno y mar picado mar adentro en el golfo de Panamá.

El informe también advierte que los índices máximos de radiación UV-B estarán entre 8 y 11, con niveles de riesgo muy alto y extremo en el territorio nacional.

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