La entidad proyecta ejecutar un plan de rehabilitación y sustitución a 10 años, mientras continúa atendiendo fugas en la red de distribución de agua potable.

Ciudad de Panamá./El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) trabaja en el reemplazo de los 808 kilómetros de tuberías de asbesto y cemento identificadas a nivel nacional; este plan se proyecta ejecutar durante los próximos 10 años.

El director de la entidad, Antonio Tercero, explicó que el programa contempla la sustitución progresiva de estas tuberías, muchas de las cuales ya cumplieron su vida útil. La iniciativa comenzará durante esta administración y se desarrollará por etapas, aprovechando intervenciones y proyectos que actualmente se ejecutan en la red.

El directo del Idaan indicó que las provincias del interior concentran una importante cantidad de estas tuberías, entre ellas Los Santos, Coclé, Herrera y Chiriquí.

Mientras se desarrolla el programa de reemplazo, las cuadrillas del Idaan continúan atendiendo las fugas y, cuando identifican tuberías de asbesto cemento, los trabajos contemplan su sustitución.

“Los nuevos trabajos incluyen el reemplazo porque ya dieron su vida útil y los sedimentos pueden afectar la salud, por eso es un tema de salud y operatividad del Idaan”, manifestó.

Intervenciones del Plan Panamá sin Fugas

Tercero, también se refirió al Plan Panamá sin Fugas, iniciativa que busca mejorar el abastecimiento de agua potable, incrementar el volumen que llega a la red y optimizar las presiones para que el servicio alcance los puntos más altos y alejados.

El director indicó que el programa ha tenido buena aceptación y que durante una jornada reciente se realizaron 58 reparaciones.

Este sábado, el Idaan desplegó más de 40 funcionarios, seis cuadrillas y 20 equipos de maquinaria pesada para atender trabajos en distintos puntos. Una de las intervenciones se desarrollaba en Nuevo Reparto, en Panamá, donde reparaban una tubería de ocho pulgadas de asbesto y cemento.

Planta Roberto Reyna mantiene limitaciones de presión

En cuanto a las potabilizadoras, Tercero señaló que las plantas se encuentran operando al 100%, aunque la potabilizadora Roberto Reyna del distrito de Chitré mantiene una situación que afecta la presión del agua hacia las zonas más altas.

La planta contaba con un tanque de 400 mil galones que funcionaba como estructura de contacto y almacenamiento, además de contribuir a presurizar las líneas de distribución. Sin embargo, tras el sismo, el tanque sufrió una fractura que impide su utilización.

“En este momento no contamos con el tanque por una fractura expuesta tras el sismo. Ahora, la producción de la planta va directamente a las tuberías y esto provoca que no tenga suficiente presión para llegar a los puntos altos”, explicó.

Ante esta situación, el Idaan informó que ya solicitó una planta modular con capacidad de producir un millón de galones adicionales para incorporarlos a la red y contribuir a mejorar el abastecimiento.

Con información de Fabio Caballero.