Con pantallas individuales en cada asiento y un menú que ofrece cine, televisión, música y juegos, las llamadas películas de avión se han vuelto una parte casi obligatoria de volar y las aerolíneas pasaron a contar con una audiencia cautiva.

Los Angeles, Estados Unidos/Las aerolíneas transportaron el año pasado casi tantos pasajeros como entradas al cine se vendieron en el mundo. Y en este mercado en crecimiento, el entretenimiento a bordo se ha convertido en una nueva frontera para Hollywood.

En 2025 se vendieron unos 4.980 millones de entradas al cine, estimó el Observatorio Audiovisual Europeo, al tiempo que, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), unos 4.967 millones de pasajeros viajaron en avión.

Es un mercado que "las aerolíneas toman muy en serio, al igual que las compañías de cine", dijo a AFP Terry Steiner, presidenta de Terry Steiner International, la mayor distribuidora independiente de productos en el mercado de entretenimiento a bordo.

Cuando Steiner comenzó su compañía en 1993, las aerolíneas ofrecían principalmente películas taquilleras, muchas veces proyectadas en pantallas de uso colectivo.

Pero la tecnología transformó la industria, que evolucionó hacia la personalización del servicio.

Con pantallas individuales en cada asiento y un menú que ofrece cine, televisión, música y juegos, las llamadas películas de avión se han vuelto una parte casi obligatoria de volar y las aerolíneas pasaron a contar con una audiencia cautiva.

"Las personas ven películas en las aerolíneas por diversas razones", explicó Steiner, quien durante años trabajó en publicidad y en la industria del cine.

"A veces la gente ve la misma película una y otra vez porque les hace sentir bien. Pero hay otras personas que quieren ver algo nuevo y dicen 'Ay, me perdí esa en el cine, y realmente quería ir a verla'".

La compañía de Steiner, que abastece a unas cien aerolíneas, así como a otros mercados alternativos al cine, como hospitales, prisiones, cruceros, las fuerzas armadas estadounidenses y universidades, es un enlace entre estudios y aerolíneas.

"Cada aerolínea tiene su propio carácter, y ellos buscan cosas diferentes, así que nuestro trabajo es encontrar las películas que creemos que se adaptan mejor a cada uno", comentó.

"Un producto nuevo"

El mercado del entretenimiento y la conectividad a bordo pasó de estar valorado en 2.850 millones de dólares en 2015 a una proyección de 9.500 millones de dólares para este año, según la firma MarketsandMarkets.

Varios factores impulsan este crecimiento, de acuerdo con la consultora de mercado, entre ellos la adopción cada vez mayor de soluciones inalámbricas por parte de las compañías aéreas.

El acceso gratuito a internet, así como la posibilidad de descargar contenido, posicionan a las plataformas de streaming como una alternativa para los usuarios que pueden ponerse al día con sus series o descubrir documentales.

Steiner reconoce que puede tratarse de una situación similar a la que vivieron las salas de cine cuando se popularizaron las plataformas de streaming, pero agrega que "no es una competencia, es un complemento (...) no está deteniendo el mercado".

"Hay una diferencia entre lo que los usuarios pueden ver allí (en las plataformas) y lo que nosotros ofrecemos", dijo Steiner, quien acaba de recibir el Premio a la Trayectoria de la APEX, la asociación internacional de la industria de la experiencia a bordo.

"Nosotros ofrecemos un producto nuevo, lanzamientos que no están disponibles al mismo tiempo en el streaming", acotó la ejecutiva, quien cree que el entretenimiento a bordo "llegó para quedarse".

¿Qué ver en el avión?

Los pasajeros pueden elegir entre una diversidad de géneros y producciones globales, con subtítulos y adaptadas al formato aéreo.

¿Pero qué caracteriza a una buena película de avión?

"Los accidentes aéreos son un rotundo no", sonrió Steiner.

La ejecutiva, que estudia los catálogos para ofrecer un producto alineado con cada aerolínea, dijo que el mercado es flexible y a veces impredecible, pero agregó que tradicionalmente son más populares las comedias románticas, los dramas, y las ganadoras del Óscar.

Las películas de avión se han convertido en un subgénero cultural, y algunos blogs y portales especializados actualizan frecuentemente sus guías de qué ver a miles de metros de altura.

"Un viaje largo es la excusa perfecta para finalmente ver ese clásico pendiente", escribió en septiembre la revista Harper's Bazaar, que recomendó, entre otras, "Casablanca", la oscarizada cinta de 1942.

¿Pero podrían llegar a tener su propia categoría en los Premios de la Academia?

"¿No sería genial?", sonrió Steiner. "¡Me encantaría!".