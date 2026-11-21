Todos los fondos generados por la distribución del documental se destinarán a la organización benéfica británica Royal Marsden Cancer Charity.

La esposa del príncipe William, Catherine, explorará la vida después de un diagnóstico de cáncer en un documental personal, casi dos años después de que revelara que estaba en remisión, según informó su oficina el sábado.

La futura reina británica, de 44 años, también conocida como Kate, anunció en marzo de 2024 que le habían diagnosticado un cáncer no especificado y que estaba recibiendo quimioterapia.

"Heal", descrito como un documental "profundamente personal", será emitido por la BBC el 29 de noviembre, según informó la oficina de la princesa en el Palacio de Kensington en un comunicado.

Se emitirá internacionalmente a través de NBCUniversal en Estados Unidos el 30 de noviembre, por el Canal 9 en Australia el 1 de diciembre y por CTV y Noovo en Canadá el 7 de diciembre, añadió.

Catalina, cuyo título formal es Princesa de Gales, tiene tres hijos de entre ocho y trece años con el heredero al trono, Guillermo.

En enero de 2025 reveló que estaba en remisión.

El documental "sigue a la princesa en un viaje personal a través de algunos de los paisajes más espectaculares de Gran Bretaña" mientras participa en uno de los eventos de resistencia más conocidos del Reino Unido, el Desafío de las Tres Cumbres, según el comunicado.

Los participantes en el reto, que Catherine completó en junio, consiste en escalar las montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales en un plazo de 24 horas.

"En el contexto del propio desafío, la princesa reflexiona sobre su propia experiencia junto a otras personas que recorren sus propios caminos hacia la salud", decía el comunicado.

"Juntos exploran el profundo impacto que una enfermedad grave puede tener en la persona en su totalidad, así como las personas, los lugares y las experiencias que pueden ayudarnos a sanar", añadió.

Al suegro de Catalina, el rey Carlos III, también le diagnosticaron cáncer, noticia que fue revelada por el Palacio de Buckingham el 5 de febrero de 2024.

Charles, de 78 años, ha retomado sus funciones públicas, pero sigue recibiendo tratamiento para un cáncer no revelado.

Todos los fondos generados por la distribución del documental se destinarán a la organización benéfica británica Royal Marsden Cancer Charity.