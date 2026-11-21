Los vientos serán predominantemente del norte, con velocidades entre 10 y 30 kilómetros por hora e incursiones ocasionales del suroeste hacia el occidente de la vertiente del Pacífico.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) prevé para este sábado 21 de noviembre una jornada con condiciones mayormente estables, ambiente caluroso y posibilidad de aguaceros aislados durante la tarde en algunos sectores del país.

En la vertiente del Pacífico, durante la mañana predominará el cielo parcialmente nublado a despejado en el occidente, las provincias centrales, la región metropolitana y el Golfo. En el resto se espera mayor cobertura nubosa.

Para horas de la tarde se pronostican aguaceros aislados y de corta duración en las tierras bajas de Chiriquí cercanas a la frontera, el golfo norte de Panamá, las cordilleras de Coclé Este, las serranías de Darién y la comarca Sambú.

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En las demás áreas no se esperan condiciones significativas, aunque persistirá el ambiente caluroso. Durante la noche disminuirá la cobertura nubosa y se percibirá un ambiente más fresco.

En la vertiente del Caribe se espera poca nubosidad durante la mañana, con lluvias aisladas sobre el golfo de Urabá. Para la tarde podrían registrarse chubascos aislados en la zona montañosa del norte de Veraguas, mientras que el resto de la región permanecerá estable.

El Imhpa prevé temperaturas mínimas entre 16 °C y 22 °C en las regiones montañosas, y de 23 °C a 24 °C en las zonas de menor elevación.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 28 °C y 34 °C, con mayor incidencia del calor en sectores del occidente y las provincias centrales.

Los vientos serán predominantemente del norte, con velocidades entre 10 y 30 kilómetros por hora e incursiones ocasionales del suroeste hacia el occidente de la vertiente del Pacífico.

En el Pacífico se estiman olas entre 0.60 y 1.20 metros, mientras que en el Caribe no superarán los 1.20 metros.

El índice de radiación ultravioleta UV-B alcanzará valores entre 9 y 11, correspondientes a niveles muy altos a extremos en el territorio nacional.

Ante estas condiciones, se recomienda reforzar las medidas de protección durante las horas de mayor exposición solar.

Se exhorta a la población a seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

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