La empresaria estadounidense Kris Jenner volvió a compartir detalles de sus tratamientos personales durante un episodio de The Kardashians. Esta vez, la integrante de la conocida familia televisiva habló de un procedimiento íntimo al que se ha sometido en más de una ocasión: una terapia láser vaginal denominada MonaLisa Touch, en el espacio televisivo de su familia.

Jenner, de 71 años, abordó el tema con humor y describió el resultado de la intervención con una expresión que llamó la atención: “realmente perfecta y linda”. Al explicar en qué consistía, lo resumió como “un láser en tu vagina”. También defendió su decisión de recurrir nuevamente al tratamiento: “Vive un poco, por el amor de Dios”.

El procedimiento MonaLisa Touch está diseñado para atender la atrofia vaginal, una condición que puede provocar sequedad y molestias o dolor durante las relaciones sexuales. De acuerdo con información atribuida a la Clínica Cleveland, esta tecnología actúa sobre el tejido vaginal para estimular la formación de vasos sanguíneos y colágeno, favoreciendo su regeneración.

Te puede interesar: Anne Hathaway tiene una niña: diseñadora de 'El diablo viste a la moda 2' lo revela por accidente

Te puede interesar: Hayden Panettiere: apartamento donde murió vuelve a alquilarse por Airbnb tras la tragedia

La revelación se incorpora al historial de intervenciones que la madre de las Kardashian y Jenner ha comentado públicamente. Entre ellas figura un segundo lifting facial, realizado en 2025 por el cirujano plástico Stephen Levine, de Nueva York. Su primera cirugía de rejuvenecimiento facial había tenido lugar en 2011.

En agosto de 2025, Jenner explicó a Vogue las razones de aquella decisión: “Me hice un lifting hace unos 15 años, así que era momento de un retoque”. Además, expresó su postura frente al envejecimiento: “Decidí hacerme este lifting porque quiero ser la mejor versión de mí misma, y eso me hace feliz. Solo porque uno envejece no significa que deba rendirse consigo mismo”.

Inicialmente, la empresaria no tenía intención de divulgar esa operación. Sin embargo, una aparición pública en París generó especulaciones mediáticas sobre las modificaciones de su rostro. Posteriormente decidió referirse al procedimiento y aclarar los objetivos que perseguía con la intervención.

Durante el pódcast Khloé in Wonder Land, presentado por su hija Khloé Kardashian, negó que existiera un conflicto con Levine. Sobre el resultado esperado, precisó: “Buscaba un resultado natural, no cambiar todo mi rostro”. Ante los cuestionamientos por sus decisiones estéticas, también sostuvo: “A mis 70 años, no busco la aprobación de nadie”.

Jenner cuestionó igualmente los comentarios que algunos profesionales sanitarios realizan sobre figuras públicas en internet. Al referirse al tratamiento que recibe de los medios, manifestó: “La prensa te eleva solo para después derribarte poco a poco”.

Su experiencia con la cirugía estética comenzó décadas atrás. En 1980 se sometió a un aumento de senos, cuyos implantes fueron revisados durante los años noventa. En 2012 decidió reemplazarlos completamente, una intervención documentada en la séptima temporada de Keeping Up With the Kardashians.

Al hablar de aquella operación con Savannah Guthrie en Today, señaló: “Era muy importante, desde el punto de vista de la salud, recordarles a las mujeres que revisen su fecha de vencimiento, porque es un riesgo para la salud”. Consideró además que grabar el proceso había sido “una gran idea”.

En 2018, el mismo programa mostró una cirugía en el lóbulo de su oreja. Jenner ha explicado que compartir estas experiencias puede “ser muy inspiradoras para personas que no se sienten bien consigo mismas”. También ha hablado abiertamente de su prótesis de cadera y su histerectomía.

Sobre sus prioridades personales, resumió: “Mi enfoque está en mi vida real, la familia y mis nietos, no en alimentar la narrativa de los medios”.