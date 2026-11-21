Desde Panamá, el Fondo Verde para el Clima impulsará inversiones en tecnologías emergentes y soluciones innovadoras para enfrentar la crisis climática, beneficiando a cientos de millones de personas en América Latina y el Caribe.

Panamá formalizó la firma del Acuerdo que lo designa como País Anfitrión para el establecimiento de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo Verde para el Clima (Green Climate Fund, GCF), convirtiendo al país en el primero en completar este paso dentro del proceso global de regionalización de la entidad financiera climática más importante del mundo. Como representante del Estado panameño, la firma estuvo a cargo del ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

La firma se realizó durante la COP31, en presencia de Gülen Newton, asesora jurídica principal del Fondo Verde para el Clima; Maarten Ooms, gerente del Sector Privado para América Latina y el Caribe; y Artur Cardoso de Lacerda, director de Gobernanza y secretario de la Junta Directiva del Fondo.

La suscripción del acuerdo reconoce oficialmente la personalidad jurídica del Fondo Verde para el Clima en Panamá y establece el marco legal e institucional necesario para el funcionamiento de la oficina regional, incluyendo las condiciones que permitirán su instalación, operación y futura ampliación. Panamá asume así el compromiso de cumplir con todos los requisitos establecidos para garantizar el inicio de operaciones de la sede regional.

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Como país anfitrión de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Panamá deberá garantizar:

El reconocimiento de la personalidad jurídica del Fondo Verde para el Clima en el territorio nacional.

Las condiciones legales e institucionales necesarias para el funcionamiento de la oficina regional.

Las facilidades administrativas y operativas requeridas para el desarrollo de sus actividades.

Los privilegios e inmunidades correspondientes establecidos en el Acuerdo de País Anfitrión.

La coordinación institucional necesaria para la instalación, dotación de personal e inicio de operaciones de la oficina regional.

El cumplimiento de los arreglos administrativos, operativos e institucionales que permitan la entrada en vigor del acuerdo y el funcionamiento pleno de la sede.

El impacto estratégico es para toda la región.

Desde Panamá, el Fondo Verde para el Clima impulsará inversiones en tecnologías emergentes y soluciones innovadoras para enfrentar la crisis climática, beneficiando a cientos de millones de personas en América Latina y el Caribe.

Además, fortalecerá las economías locales, apoyará a pequeños productores agrícolas y contribuirá a desarrollar proyectos que permitan hacer frente a fenómenos cada vez más frecuentes, como las sequías prolongadas y las olas de calor extremo.

La decisión de establecer la oficina regional en Panamá fue anunciada en marzo de este año durante la 44.ª reunión de la Junta Directiva del GCF (B.44), celebrada en Songdo, Corea del Sur. La selección fue resultado de las gestiones impulsadas por el Gobierno Nacional, en coordinación con la Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores, para posicionar al país como un centro estratégico de cooperación internacional y financiamiento climático.

La elección de Panamá forma parte de la estrategia del Fondo Verde para el Clima de fortalecer su presencia regional para mejorar la eficiencia en la entrega de financiamiento climático a los países en desarrollo. Asimismo, se alinea con el Plan Estratégico de Gobierno del presidente José Raúl Mulino y con el Pacto con la Naturaleza, promoviendo inversiones que aceleren la resiliencia climática, la conservación ambiental y el desarrollo sostenible.

Con la instalación de la sede regional, Panamá refuerza su posición como centro internacional de servicios, cooperación y financiamiento climático, consolidando un liderazgo regional que conectará a América Latina y el Caribe con una de las principales fuentes de recursos para enfrentar los desafíos ambientales del siglo XXI.

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