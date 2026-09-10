Panamá reúne a ministros de Ambiente para fortalecer la protección del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical

El encuentro, realizado en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, permitió revisar la agenda conjunta del corredor, los avances en materia de conservación y conectividad, la cooperación operativa entre los Estados, el intercambio de información y el seguimiento al Plan de Acción 2025-2035.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá fue sede de una reunión de ministros y representantes de Ambiente de Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá para avanzar en el fortalecimiento de la gobernanza regional del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), una iniciativa de cooperación enfocada en la conservación y el uso sostenible de ecosistemas marinos compartidos por los cuatro países.

El encuentro, realizado en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, permitió revisar la agenda conjunta del corredor, los avances en materia de conservación y conectividad, la cooperación operativa entre los Estados, el intercambio de información y el seguimiento al Plan de Acción 2025-2035.

La reunión fue presidida por Sandra Bessudo, directora de Parques Nacionales de Colombia, quien asistió en representación del ministro de Ambiente de ese país, Fabio Arjona Hincapié, en el marco de la presidencia pro tempore del CMAR.

Uno de los principales temas abordados fue la necesidad de fortalecer las acciones coordinadas entre los países para proteger especies migratorias y ecosistemas que se extienden más allá de las fronteras nacionales. “Requerimos de acciones coordinadas entre los países, ya que estamos protegiendo muchas especies amenazadas y altamente migratorias, que no reconocen fronteras y que debemos proteger”, afirmó Bessudo.

La directora de Parques Nacionales de Colombia explicó que la reunión también permitió abordar aspectos relacionados con las áreas núcleo del corredor, los mecanismos de financiación a largo plazo, la coordinación a través de la Secretaría del CMAR, con sede en Panamá, y los acuerdos necesarios para avanzar en el desarrollo sostenible del océano.

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El Corredor Marino del Pacífico Este Tropical surgió a partir de acuerdos entre los países que actualmente integran la iniciativa. En 2001, Costa Rica y Ecuador establecieron un primer acuerdo y, en 2004, mediante la Declaración de San José, se incorporaron Colombia y Panamá.

Actualmente, los cuatro países mantienen una agenda regional para la protección de uno de los espacios marinos de mayor importancia ecológica del planeta. El Plan de Acción 2025-2035 establece la hoja de ruta del CMAR y contempla cinco ejes principales: gobernanza, conservación y manejo de la biodiversidad, uso sostenible, control y vigilancia, y cambio climático.

Según la información presentada durante el encuentro, la elaboración de esta guía contó con la participación de cerca de 185 personas pertenecientes a más de 80 instituciones de los cuatro países y fue revisada por el Comité Técnico del CMAR antes de ser presentada a las autoridades ministeriales.

En los últimos años, el corredor ha ampliado sus proyectos y acciones en áreas como la investigación científica, el monitoreo, la efectividad del manejo de áreas protegidas, el control y la vigilancia, el cambio climático, la gobernanza y la sostenibilidad financiera.

Entre los avances mencionados se encuentra la expansión de las áreas marinas protegidas y de espacios bajo diferentes regímenes de administración especial, que en conjunto superan los 400 mil kilómetros cuadrados. Cuatro de estas áreas cuentan con reconocimiento como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco.

Entre las incorporaciones recientes figuran la Reserva Marina Hermandad, en Ecuador; la ampliación del Parque Nacional Isla del Coco y el Área Marina de Manejo del Bicentenario, en Costa Rica; el Distrito Nacional de Manejo Integrado Colinas y Lomas Submarinas de la Cuenca Pacífico Norte y el Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí-Malpelo, en Colombia; así como el Área de Recursos Manejados Cordillera de Coiba, en Panamá.

Cooperación frente a desafíos compartidos

Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente de Panamá, destacó durante el encuentro la interconexión biológica de la región, donde habitan especies como mantarrayas gigantes, tiburones ballena y tiburones martillo. Por su parte, la ministra de Ambiente y Energía de Costa Rica, Mónica Navarro del Valle, señaló la necesidad de acelerar las acciones de conservación en el océano compartido por los cuatro países.

“El océano nos pertenece a todos y a nadie. Estamos en la vía correcta para protegerlo, pero debemos movernos más rápido. Debemos ser más eficaces”, manifestó.

En tanto, el canciller panameño Javier Martínez-Acha señaló que la conservación de esta región requiere una visión conjunta entre los países. “La naturaleza no conoce fronteras, pero sí conoce responsabilidades”, expresó durante su intervención.