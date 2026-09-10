Queda activada aplicación para solicitar citas, consultar resultados y recibir atención a distancia

La puesta en funcionamiento del centro de contacto representa una inversión aproximada de $2 millones, según el ministro.

Panamá/Solicitar una cita médica desde el celular, consultar resultados de laboratorio y recibir atención a distancia son algunas de las funciones de la nueva aplicación presentada por el Ministerio de Salud (Minsa).

La herramienta forma parte de un centro de contacto en el que distintos médicos darán seguimiento a las consultas de los pacientes, apoyados por tecnología e inteligencia artificial.

El sistema ofrece inicialmente servicios como la clínica para la cesación del tabaquismo y la revisión o lectura de resultados. La intención es evitar traslados innecesarios y reducir las ausencias laborales o escolares ocasionadas por consultas que puedan atenderse a distancia.

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó en el lanzamiento de la aplicación y destacó el uso de la tecnología para fortalecer la atención primaria, preventiva y de diagnóstico.

También avanzamos en tecnología. Lo que aquí estamos abriendo hoy es un sistema de atención primaria, preventiva y de diagnóstico que es una tendencia en el mundo”, expresó Mulino.

El mandatario explicó que la plataforma incorpora el uso coordinado de inteligencia artificial en los servicios de salud.

“Es la innovación médica que permite la tecnología y el uso responsable y coordinado de la inteligencia artificial en salud que se ha probado y comprobado en distintos países”, señaló.

Consultas a distancia para descongestionar hospitales

Mulino sostuvo que la telemedicina permitirá que los hospitales concentren sus recursos en las urgencias y enfermedades de mayor gravedad, mientras que otras consultas y revisiones se realizan mediante la nueva plataforma.

“Este avance de la telemedicina es fundamental para mejorar la atención de urgencias y de patologías graves en hospitales, mientras que las consultas, los chequeos y las revisiones se hacen por este moderno sistema”, manifestó.

El presidente comparó la iniciativa con el sistema mediante el cual médicos reciben y analizan radiografías procedentes de diferentes partes del país para entregar los resultados en menos tiempo.

“Este es un avance real, como se avanzó en el diagnóstico de las imágenes, donde un grupo de médicos reciben las radiografías de todo el país, las analizan en monitores para enviar los resultados en menor tiempo”, declaró.

La aplicación también permitirá ubicar al profesional de la salud más cercano y tramitar una cita desde el teléfono.

“También sumamos la posibilidad de tener una cita médica desde el celular, buscando el médico o especialista más cercano. Esto es para facilitarle la vida al panameño que necesita asistencia médica, dejando atrás las filas de la madrugada y el número que nunca alcanza”, afirmó Mulino.

Resultados de laboratorio y citas virtuales

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que la aplicación puede descargarse en cualquier teléfono celular y utilizarse dentro de la red de servicios del Minsa.

“Es una aplicación que se puede bajar desde el celular de cualquier persona dentro de la estructura del Ministerio de Salud, la aplicación del Minsa, y luego entonces, a través de esta aplicación, se pueden sacar citas desde el celular, se pueden obtener los resultados de laboratorio de cualquier persona, se pueden hacer también las citas virtuales o las citas a distancia”, expresó.

La puesta en funcionamiento del centro de contacto representa una inversión aproximada de $2 millones, según el ministro.

Las autoridades prevén ampliar progresivamente los servicios disponibles. Entre las próximas funciones se contempla la atención espontánea, que permitiría a los pacientes recibir orientación médica sin solicitar previamente una cita.

Con información de Elizabeth González.