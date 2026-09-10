Minsa prepara ley para reducir el internado médico y plantea examen único de ingreso

Durante su comparecencia, Boyd Galindo también planteó establecer un examen de ingreso estandarizado para todos los estudiantes que aspiren a cursar Medicina , independientemente de que la universidad sea pública o privada.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) trabaja en una iniciativa legal para reducir la duración del internado que deben cumplir los graduados de Medicina, anunció el titular de la entidad, Fernando Boyd Galindo, durante la sustentación del presupuesto de 2027 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Según el ministro, la propuesta se encuentra en su etapa final y requerirá modificar la legislación vigente.

“Ya se está trabajando la ley, está casi terminada, es modificar la ley para reducir el internado, que casi en ningún lugar se producen dos años de internado”, explicó Boyd Galindo.

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El internado se realiza después de completar la carrera de Medicina y aprobar el examen de certificación. Quienes obtienen los puntajes más altos pueden concursar por una plaza en el Minsa o la Caja de Seguro Social (CSS) para cumplir esta etapa, necesaria para obtener la idoneidad que les permite ejercer como médicos.

Un mismo examen para ingresar a Medicina

Durante su comparecencia, Boyd Galindo también planteó establecer un examen de ingreso estandarizado para todos los estudiantes que aspiren a cursar Medicina, independientemente de que la universidad sea pública o privada.

“Diputado, yo creo, yo creo que hay que buscar la fórmula de cumplir con la gente. Pero primero, dos cosas. Yo creo que hay que hacer un examen que no se está haciendo, un examen de ingreso que tiene que ser igual para todo estudiante que quiera estudiar Medicina”, manifestó.

El ministro recordó que cuando estudiaba en la Universidad de Panamá existía una evaluación para ingresar a las facultades de Medicina y Odontología.

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“Como pasaba, como pasaba a nosotros cuando estábamos en la Universidad de Panamá, que nada más que había una facultad, la de Medicina y la de Odontología, y ahí había un examen y los que entraban llevaban su puntuación y entraban a la carrera”, declaró.

Al ser consultado sobre si la evaluación tendría que aplicarse de la misma manera en las universidades estatales y privadas, Boyd Galindo respondió: “Así es”.

Regresar a la universidad tras dos intentos

El titular del Minsa también consideró que los médicos que no alcancen la puntuación requerida en el examen de certificación después de dos intentos deberían regresar a la universidad para reforzar su formación.

“Tiene que tener un examen, una puntuación y el que no lo pasa, yo creería que debería, si no lo pasa, digamos dos veces, por decirle algo, debería regresar otra vez a la universidad a que se le prepare de nuevo, porque no es justo que la población esté teniendo médicos que no están bien entrenados”, expresó.

Ante la pregunta de si se refería a quienes fracasen o queden por debajo del puntaje del “board” dos veces consecutivas, el ministro confirmó: “Así es”.

Los planteamientos de Boyd Galindo apuntan a modificar distintas etapas de la formación médica: establecer una evaluación común antes de ingresar a la carrera, revisar el desempeño de los graduados mediante el examen de certificación y reducir el periodo del internado requerido para obtener la idoneidad.