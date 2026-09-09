Falta de especialistas: ministro de salud aseguró que el Minsa priorizará médicos panameños

Dijo también que la Organización Internacional de Energía Atómica le informó ayer que la falta de especialistas es un problema que se está dando en toda América Latina.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) priorizará la contratación de profesionales panameños para cubrir las plazas disponibles, pero recurrirá a médicos extranjeros si resulta necesario, aseguró el titular de la institución, Fernando Boyd Galindo.

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La reacción surge después de que el presidente José Raúl Mulino planteara la posibilidad de buscar personal médico en otros países ante la falta de especialistas.

Yo creo que efectivamente el presidente dijo ayer que podría darse la necesidad de que contratáramos médicos del extranjero y, si eso es necesario, lo vamos a hacer”, declaró Boyd Galindo.

No obstante, indicó que primero se intentará cubrir las necesidades del sistema con profesionales nacionales.

Primero, obviamente, cubrir las necesidades con personal panameño, con todo lo que se necesite. Realmente, en Panamá hay suficientes médicos generales; especialistas hacen falta y nosotros tenemos que ver cómo vamos cubriendo esa necesidad”, explicó.

Entre las especialidades con menor disponibilidad mencionó cardiología y anestesiología. Agregó que la escasez de especialistas también afecta a otros países latinoamericanos. Boyd Galindo reconoció que los esfuerzos para motivar a los médicos a especializarse no siempre producen los resultados esperados.

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Además, anunció que ayer martes sostuvo una reunión con representantes de la Organización Internacional de Energía Atómica, quienes inspeccionaron el acelerador lineal donado al país y la preparación del personal que brindará atención oncológica.

Ayer nos reunimos con la Organización Internacional de Energía Atómica. Ellos vinieron a inspeccionar la donación que hicieron vía la gestión que hicimos el presidente de la República y mi persona en Nueva York hace dos años. Y ahora se colocó el acelerador lineal y ellos vinieron a ver cómo estaba operando”, declaró.

Boyd Galindo señaló que los representantes quedaron satisfechos con las instalaciones y la capacitación del personal.

“Tenemos que incentivarlos quizás de otra forma, empezar en otra... Es una carrera difícil, es un sacrificio muy grande y, bueno, tenemos que buscar a las personas que quieran hacerlo y protegernos”, manifestó.

Dijo también que la Organización Internacional de Energía Atómica nos decía que "el problema que estamos pasando nosotros en Panamá es igual en todos los países de Latinoamérica; escasean los especialistas. O sea, que es una tarea dura. Estamos preparándonos ya con oncología; como ustedes han visto, la promesa del señor Presidente de la República, en dos años hemos logrado cubrir toda la República de Panamá con el tema de la oncología".

Las declaraciones se producen mientras el país amplía su capacidad de atención oncológica. El ministro señaló que se instaló un acelerador lineal y que personal panameño se prepara para brindar los tratamientos.