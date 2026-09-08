Mulino evalúa contratar especialistas extranjeros para la apertura del nuevo centro oncológico

Mulino señaló que el país no cuenta con todas las especialidades necesarias para atender determinados procedimientos y casos médicos complejos.

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que buscará contratar médicos, enfermeras y técnicos extranjeros para cubrir la falta de personal especializado en Panamá mientras se capacita a profesionales nacionales,

Sus declaraciones se dieron durante el acto de la ley de pasantías, en función de la apertura del primer centro de tratamiento oncológico del interior del país, debido a que requerirá especialistas que actualmente escasean en Panamá.

Y eso es una realidad, para lo cual es vital de importancia apelar, y pronto lo haré, a poder, de alguna manera, que no ofusque a nadie, crear puestos de trabajo para médicos que podamos contratar en el extranjero para venir a suplir la necesidad de doctores, enfermeras, técnicos, en el país, mientras logremos capacitar a los nuestros, un programa que es fundamental”, manifestó.

Además, el mandatario planteó la dificultad que enfrentan centros médicos privados para conseguir profesionales especializados.

Ayer hablaba con un empresario accionista importante en uno de los hospitales privados más grandes del país y me decía: Tengo ocho millones invertidos en tres quirófanos que no puedo operar porque no tengo médicos, ni enfermeras técnicas en operaciones, en cirugías'”, relató.

“Y pudiera expandir aún más, pero es que no las encuentro, no las encuentro”, agregó.

Mulino señaló que el país tampoco cuenta con todas las especialidades necesarias para atender determinados procedimientos y casos médicos complejos.

Nosotros no tenemos todas las profesiones en el país de médicos, estoy hablando, tampoco y mucho menos la capacidad de enfermeras o técnicas, no sé cómo se llama, para atender especialmente labores de asistencia a los doctores en campos, como cirugías en campos, como niños con problemas muy graves”, sostuvo.

Centro oncológico abrirá en octubre

La necesidad de personal especializado también estará vinculada con la próxima apertura de un centro para la atención del cáncer en el interior del país. “De hecho, en octubre, el mes del cáncer, que genera una conciencia ciudadana de alto, de alto impacto. Vamos a inaugurar el primer centro de tratamiento oncológico del interior en la historia de nuestro país”, anunció.

Según Mulino, la instalación requerirá profesionales especializados en medicina nuclear y técnicos capacitados para operar los equipos.

Donde vamos a necesitar más manos de obra especializadas, sobre todo de medicina nuclear y técnicos para las maquinarias”, expresó.

Se trata del Centro Público de Tratamiento Oncológico Integral se construye en los predios del Hospital José Félix Espinosa Barroso, en Bugaba, provincia de Chiriquí.

Capacitación y atención fuera del país

El presidente también se refirió a las gestiones realizadas con entidades extranjeras para atender a niños con condiciones complejas y capacitar a médicos panameños.

“Y mi despacho, junto con mi esposa, tenemos un programa que, con el apoyo de una fundación en Colombia, enviamos niños muy pequeños con problemas muy graves”, declaró.

“Incluso en España, en Navarra, hemos logrado el apoyo para poder resolverles allá lo que aquí no tenemos cómo”, añadió.

Mulino indicó que también se trabaja con Colombia en la formación de profesionales nacionales. “Mientras que en Colombia, por ejemplo, estamos haciendo lo propio para que capaciten a nuestros médicos”, señaló.

El mandatario reconoció la capacidad de los profesionales panameños, pero advirtió que no todos poseen la especialización requerida para atender determinadas condiciones.

“Muy buenos todos, pero no especializados en la clase de problemas que tienen muchos, muchos niños panameños que no tienen acceso a nadie”, afirmó.