Mulino anuncia una pronta solución para que médicos extranjeros formados en Panamá puedan ejercer

El mandatario aclaró que en Panamá existen profesionales de la medicina , hijos de inmigrantes radicados durante décadas en el país, que cursaron sus estudios universitarios localmente, pero no pueden ejercer por carecer de la nacionalidad panameña.

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que su administración prepara cambios para que médicos formados en universidades del país, pero que no tienen la nacionalidad panameña, puedan ejercer en Panamá, así como para la contratación de médicos que actualmente están en el extranjero.

Durante el lanzamiento de una aplicación del Ministerio de Salud (Minsa) para el seguimiento de temas sanitarios y la prestación de servicios de telemedicina en medicina general, Mulino reiteró que una de las alternativas consideradas para enfrentar la falta de especialistas es incorporar médicos extranjeros al sistema de salud.

Es muy difícil para la población entender que tiene un hospital nuevo, pero que carece de oftalmólogos, cardiólogos o endocrinólogos. Por ello, hemos desarrollado múltiples estrategias. Una de ellas serían los médicos extranjeros, y no me refiero solo a médicos de fuera del país", dijo.

El mandatario aclaró que en Panamá existen profesionales de la medicina, hijos de inmigrantes radicados durante décadas en el país, que cursaron sus estudios universitarios localmente, pero no pueden ejercer por carecer de la nacionalidad panameña. Mulino aseguró que su administración dará una respuesta a esta situación, aunque no detalló cuáles serán los mecanismos legales o administrativos que se aplicarían.

Tenemos muchos médicos formados, que son hijos de inmigrantes que viven hace décadas en Panamá. Que estudiaron en universidades panameñas, pero que no pueden ejercer por no tener la nacionalidad panameña. Suena absurdo, pero es así. Para nuestro sistema, esos ciudadanos con residencias de años y años en nuestro país no pueden ser médicos y están allí con un título colgado en una pared, pero sin poder llevar salud a la población. Vamos a darle solución a eso y muy pronto”, acotó.

Minsa priorizará panameños y bajará internado

Al respecto, de la problemática de falta de especialistas, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, ha dicho que priorizarán las plazas con recurso humano panameño. Además, ayer en la Comisión de Presupuesto se dijo que se debe bajar el internado y se habló de que trabajan en una propuesta para ello. Además, planteó hacer un examen único para entrar a Medicina.

Especialistas extranjeros y cirugías fetales

El presidente también defendió la posibilidad de incorporar al país profesionales que ejercen en ciudades de Colombia, Brasil, Chile y Argentina y que cuentan con conocimientos en procedimientos médicos avanzados.

“También existen médicos avanzados en ciudades de Colombia, Brasil, Chile y Argentina que realizan cirugías cardíacas fetales, por ejemplo, que es una demanda en nuestro país”, dijo.

Según explicó, estos procedimientos permiten operar a los niños antes de su nacimiento.

“Pues permiten realizar operaciones al niño aun estando en el útero de su madre. ¿Por qué Panamá no puede traer esos médicos y formar aquí equipos? ¿Quién se puede oponer a eso?”, cuestionó.

Mulino señaló que actualmente se utilizan recursos de la partida discrecional para trasladar niños a Colombia ante la falta de estas opciones médicas en Panamá.

“Hoy, a través de la partida discrecional que tanto cuestionan, se envían niños y niñas a Colombia para hacer esas cirugías por falta de oportunidades aquí”, afirmó.

Cambios en los cupos para especialidades médicas

El mandatario también cuestionó la cantidad limitada de cupos disponibles para la formación de especialistas.

Para algunas especialidades se presentan apenas tres médicos, pero solo otorgan un cupo. Es decir, que dos profesionales se quedan sin la posibilidad de atender una demanda real”, expresó.

A juicio del presidente, esta limitación responde a la protección del mercado y restringe el acceso de la población a especialistas.

Esto sucede porque representarían una amenaza al mercado. Eso debe cambiar y va a cambiar, pues se está restringiendo a la población de tener especialistas”, aseguró.

Mulino anunció la implementación de un sistema más abierto y transparente para asignar los cupos de especialidades.

Vamos a realizar un sistema más abierto y transparente en los cupos de especialidades donde todo sea verificable y se establezcan reglas únicamente según el interés de la nación y de su ciudadano”, manifestó.

También sostuvo que el mecanismo aplicado durante las últimas dos décadas no ha resuelto la falta de especialistas.

“Es claro, lo que se ha estado haciendo durante los últimos 20 años no ha dado resultado cierto. Ha causado un déficit de profesionales especializados en casi todas las áreas médicas en todo el país”, expresó.

El Gobierno también evalúa introducir cambios para ampliar la formación de profesionales de la salud y permitir que clínicas privadas participen en la docencia y en los programas de residencia.

“De hecho, existen ya clínicas privadas dispuestas a hacer docencia y que allí sea el lugar donde se preste la residencia, se pueda servir y especializarse en su residencia”, indicó.