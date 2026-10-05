Arzobispo Ulloa participará en encuentro convocado por el papa León XIV en Roma

La visita ad limina permite presentar a cada obispo la realidad pastoral de las respectivas Iglesias particulares, así como compartir sus desafíos, avances y esperanzas.

Ciudad de Panamá/La Oficina de Comunicación y Prensa de la Arquidiócesis de Panamá informó este lunes 5 de octubre que el arzobispo de Panamá y presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, viajará a Roma para atender diversos compromisos eclesiales y episcopales.

Durante todo el mes de octubre, Ulloa participará en diversas actividades, entre ellas el lanzamiento internacional de YOUCAT Love Forever, (conocido en español como YOUCAT Amor para siempre), un nuevo recurso dirigido especialmente a los jóvenes para profundizar, desde la fe católica, en temas relacionados con el amor, la sexualidad y el sacramento del matrimonio, que se realizará el martes 6 de octubre.

Dicho encuentro tendrá lugar en el Centro Internazionale Giovanile San Lorenzo, en Roma, y reunirá a más de un centenar de participantes de distintas comunidades y realidades de la Iglesia. La jornada incluirá la celebración de la Eucaristía, testimonios y espacios de encuentro y reflexión.

Posteriormente, del 7 al 14 de octubre, Ulloa Mendieta participará en el encuentro convocado por el Papa León XIV con los jefes de las Iglesias orientales y los presidentes de las Conferencias Episcopales, con motivo del décimo aniversario de la exhortación apostólica Amoris laetitia.

Bajo el título “A diez años de Amoris laetitia: anunciar el Evangelio con las familias hoy”, el encuentro se desarrollará en el Aula Pablo VI y reunirá a representantes de las Conferencias Episcopales, de las Iglesias orientales católicas sui iuris, invitados del Santo Padre y familias de los cinco continentes.

Monseñor Ulloa participará posteriormente, junto con los demás obispos panameños, en la visita ad limina Apostolorum, programada del 19 al 24 de octubre de 2026, que contempla los encuentros con dicasterios e instituciones de la Santa Sede, propios de este importante compromiso episcopal, y la audiencia con el Santo Padre.

La visita ad limina, es decir, el viaje obligatorio que los obispos diocesanos hacen a Roma cada cinco años, constituye un momento significativo de comunión de los obispos con la máxima autoridad de la Iglesia y permite presentar a cada obispo, la realidad pastoral de las respectivas Iglesias particulares, así como compartir sus desafíos, avances y esperanzas.

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