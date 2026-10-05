Sech y Maluma encienden la expectativa por una posible nueva canción que llegaría este año

Si el lanzamiento finalmente se concreta durante este año, sería la continuación de una historia de colaboraciones que comenzó en 2019 y que ya dejó canciones reconocidas dentro del repertorio de ambos artistas.

Sech volvió a despertar la conversación entre sus seguidores luego de publicar en Instagram un álbum de fotografías que incluye una imagen junto a Maluma y una descripción que, lejos de pasar inadvertida, alimentó las especulaciones sobre una nueva colaboración musical entre ambos artistas. En la publicación, el panameño escribió: “EL SECHO CON EL PRETTY, EL PRETTY CON EL SECHO”.

La frase, acompañada por las fotografías, fue suficiente para que aumentara la expectativa alrededor de un posible lanzamiento. Maluma, por su parte, también compartió la imagen en sus propias historias de Instagram, un gesto que reforzó la posibilidad de que los dos cantantes estén preparando un nuevo tema. Aunque ninguno de los artistas ha presentado oficialmente todos los detalles de la canción, las publicaciones apuntan a un encuentro musical que podría llegar durante este año.

La eventual colaboración reuniría nuevamente a dos nombres destacados de la música urbana latina, pero también conectaría dos trayectorias que ya tienen un antecedente. Sech y Maluma trabajaron juntos en “Instinto Natural”, canción incluida en el álbum 11:11, el cuarto trabajo de estudio del colombiano, lanzado en 2019. El tema abordó los impulsos relacionados con la infidelidad y la traición, y marcó uno de los acercamientos entre ambos intérpretes.

Ese mismo año, sus caminos volvieron a encontrarse en “Qué Más Pues (Remix)”, versión que amplió el éxito original de Sech con la participación de Maluma, Nicky Jam, Farruko, Justin Quiles, Dalex y Lenny Tavárez. La canción se convirtió en otra muestra de la conexión entre distintos representantes del género urbano y consolidó la presencia de ambos artistas dentro de una generación que impulsó la música latina hacia audiencias internacionales.

Te puede interesar: Sean 'Diddy' Combs es enviado a confinamiento tras revelarse sus privilegios en prisión

Te puede interesar: Jim Carrey sorprende con un matrimonio secreto junto a Min Ah tras años de discreta relación

Por eso, la posibilidad de una nueva canción entre Sech y Maluma genera especial interés entre sus fanáticos. El panameño, conocido por su estilo dentro del reguetón y la música urbana, ha construido una carrera marcada por colaboraciones con figuras de alcance internacional. Maluma, mientras tanto, ha desarrollado una trayectoria que combina reguetón, pop latino y otros sonidos, además de mantener una presencia constante en los principales escenarios de la industria musical.

Ambos artistas son figuras importantes de la escena urbana latinoamericana y ya han demostrado que sus estilos pueden converger en canciones capaces de conectar con públicos de distintos países. Por eso, una nueva señal de colaboración despierta interés entre sus seguidores y en las redes sociales.

La nueva publicación también llama la atención por la manera en que fue presentada. Sech no acompañó las imágenes con un anuncio formal sobre el nombre de una canción, una fecha de estreno o detalles de producción. En cambio, utilizó una descripción breve y cercana, mientras Maluma decidió replicar la fotografía, aumentando la curiosidad sobre lo que ambos podrían estar preparando detrás de cámaras.

Hasta ahora, lo confirmado por las publicaciones es el encuentro entre los dos artistas y su decisión de compartir públicamente la misma imagen. La expectativa sobre una colaboración permanece como una posibilidad, aunque la interacción entre ambos ha provocado que sus seguidores interpreten el gesto como una señal de que podría existir un proyecto musical en camino.

Mientras llega una confirmación oficial, la fotografía compartida por Sech y Maluma mantiene abierta la incógnita y convierte sus publicaciones en una de las pistas más comentadas entre quienes siguen de cerca las novedades de la música urbana latina.