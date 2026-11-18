Combustibles fósiles , dinero y ciencia: las delegaciones reunidas en la COP31 de Turquía se zambulleron este miércoles en un mar de desacuerdos, para tratar de salvar una declaración política que mantenga altas las ambiciones climáticas.

Antalya, Turquía/Australia, que preside las negociaciones, convocó una "conversación entre ministros", para seguir trabajando sobre el primer borrador presentado el lunes y que cada país manifestara "dónde ve espacio para un terreno común".

"Hubo una gran escucha por parte de todos. Hemos escuchado realmente a gente hablando desde el corazón", dijo la ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut, después de la reunión, sin dar más detalles.

"Queremos obtener resultados en Antalya. (...) Se han hecho avances importantes", aseguró por su parte el ministro turco de Medio Ambiente, Murat Kurum.

El borrador presentado el lunes es muy amplio y recoge las diversas posiciones de los cerca de 200 países reunidos.

Varias delegaciones indicaron que ese documento es un listado de "líneas rojas" para unos y otros, y Rusia y los países árabes ni siquiera desean que haya decisión política, indicaron distintas fuentes a AFP.

El texto propugna una "acción acelerada" para salir de los combustibles fósiles, y limitar todo lo posible el previsible rebasamiento del tope de calentamiento fijado por el Acuerdo de París, 1,5 ºC a finales de siglo.

También dispone triplicar a 120,000 millones de dólares la financiación anual a los países en desarrollo de aquí a 2035, para tareas de adaptación que permitan anticipar y paliar los efectos del cambio climático en sus economías.

El texto "incorpora muchos asuntos en los que es difícil conseguir consenso, en particular los relativos al abandono de los combustibles fósiles, muy criticados por el grupo de países árabes" entre otros, dijo a la AFP Gustavo Pinheiro, analista senior del centro de reflexión E3G.

Estos países y Rusia formularon "también muchas críticas" a la propuesta turca de elevar la cuota de electricidad en el consumo global de energía al 35% en 2035 para reducir emisiones, añadió Pinheiro.

Panamá denuncia "hipocresía", Colombia defiende el gas

El ministro panameño de Ambiente, Juan Carlos Navarro, fustigó en términos duros la "hipocresía" de las COP del clima, donde los países productores de hidrocarburos "bloquean cada paso" necesario para mejorar la lucha contra el calentamiento global.

"Es absolutamente descorazonador ver los niveles de hipocresía, inacción y anarquía de la COP", añadió Navarro, en una cita coorganizada en esta ocasión por Australia, segundo mayor exportador mundial de carbón.

El futuro de los hidrocarburos es una de las cuestiones más divisivas, y las posiciones son muy alejadas según los intereses de cada país.

Mientras que la UE y las naciones insulares del Pacífico quieren un compromiso fuerte contra los combustibles fósiles, otros países defienden su agenda al respecto.

El gobierno colombiano del presidente derechista Abelardo de la Espriella quiere reactivar, por ejemplo, su producción de gas, declinante los últimos años, y que obligó a importar cada vez más.

Su ministro de Ambiente, Fabio Arjona, defendió este miércoles en Antalya este recurso fósil como un "combustible de transición", y arremetió contra "la histeria ambiental".

Por su parte, el ministro de Medio Ambiente de Tuvalu, país insular del Pacífico, redobló la presión y criticó los planes presentados por países como Portugal e Irlanda para abandonar las energías fósiles.

"No necesitamos otra hoja de ruta, sino que los países recorran ese camino juntos" con acciones concretas, señaló Maina Taila.

La salida de las energías fósiles "es una cuestión de supervivencia para todos", recalcó.

Pulso en torno a la ciencia

Otra de las fallas en las negociaciones es el calendario de publicación del próximo informe del GIEC, el principal panel científico de referencia que permite tomar las medidas políticas más pertinentes frente al cambio climático.

El siguiente informe debe a priori salir antes de la COP de 2028, pero algunos países -Arabia Saudita, Rusia, entre otros- quieren retrasarlo.

La fecha de 2028 es importante porque para entonces está prevista la siguiente gran revisión anual del estado del calentamiento global. A falta de información actualizada, las medidas políticas que se fijen serán menos ambiciosas.

En juego está respetar el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París, un tope de 1,5 ºC, y evitar males mayores.

Fuentes de la delegación española manifestaron su preocupación de ver que algunos países quieren aguar el papel de la ciencia en la toma de medidas contra el cambio climático.

Ana Gloria Guzmán, viceministra costarricense de Agua y Gobernanza Marina, pidió mantener "intacta" la meta de 1,5 ºC. "No podemos sustituir la ambición por flexibilidad cuando la ciencia claramente continúa urgiéndonos a actuar", declaró.