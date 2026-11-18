La WBSC difunde su clasificación actualizada después de la realización del Mundial U23 en Nicaragua.

Panamá/Panamá mejoró dos puestos en el Ranking Mundial de Béisbol de WBSC (World Baseball & Softball Confederation-Siglas en Inglés) y hoy aparece séptimo entre los mejores equipos a nivel mundial.

Japón sigue primero en el ranking con 6 mil 149 puntos, seguido de Taiwán con 5 mil 252 puntos, Venezuela mejora y es tercero del mundo con 4 mil 360 puntos y Estados Unidos es cuarto con 4 mil 293 puntos.

El quinto lugar es para Corea del Sur con 4 mil 057 puntos, sexto es Puerto Rico con 3 mil 320 puntos y séptimo es Panamá con 2 mil 863 puntos.

Australia es octavo, República Dominicana es noveno y décimo es México con 2 mil 758 puntos.

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¿Cómo se calcula?

El Ranking Mundial de la WBSC se calcula mediante un sistema de acumulación de puntos que toma en cuenta los resultados obtenidos por las selecciones nacionales en torneos internacionales oficiales.

Desde 2025, la WBSC aplica una metodología actualizada que establece cómo se asignan, conservan y sustituyen los puntos de cada competición.

Los puntos dependen principalmente de tres factores:

Categoría del torneo : cuanto más importante sea la competición, mayor será la cantidad de puntos disponibles.

: cuanto más importante sea la competición, mayor será la cantidad de puntos disponibles. Posición final : el campeón obtiene la mayor cantidad de puntos y los demás equipos reciben puntos según su posición.

: el campeón obtiene la mayor cantidad de puntos y los demás equipos reciben puntos según su posición. Cantidad de equipos participantes: influye en la distribución de puntos entre las posiciones finales.

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La metodología vigente aplica una fórmula que saca la diferencia de puntos entre posiciones. Para obtener ese resultado se divide el resultado de la resta de los puntos asignados al primer lugar (Pmáximo) menos los puntos asignados al último lugar (Pmínimo) entre la cantidad de equipos participantes (N) de un torneo menos uno.

D= Pmáximo−Pmínimo/ N−1

Los puntos obtenidos en las competiciones no se mantienen para siempre. En base a lo implementado por la WBSC desde el 2025 se usan los siguientes parámetros:

Los puntos obtenidos permanecen en el ranking durante cuatro años.

permanecen en el ranking durante cuatro años. Solamente se considera la edición más reciente de cada competición.

de cada competición. Cuando se celebra una nueva edición antes de cumplirse los cuatro años, los puntos de la edición anterior se eliminan y se sustituyen por los nuevos resultados.

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Información de Fedebeis