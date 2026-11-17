Las dirigidas por la entrenadora Toña Is siguen su periplo de entrenamientos con miras a enfrentar a la selección de Canadá el próximo 28 de noviembre en Texas, Estados Unidos.

Panamá/La Selección Femenina de Panamá, dirigida por la entrenadora española Toña Is, continúa con sus trabajos de preparación de cara al compromiso de los cuartos de final del torneo clasificatorio de Concacaf rumbo a la Copa Mundial Femenina de Brasil.

El equipo panameño realizó una nueva sesión de entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Burunga, en Panamá Oeste, con parte de las futbolistas que estarán disponibles para afrontar el importante desafío ante Canadá, programado para el sábado 28 de noviembre en el Texas Hell Manfield, en Texas.

El encuentro será determinante para las aspiraciones mundialistas de Panamá. Una victoria le permitirá a la selección nacional conseguir su clasificación directa a la próxima Copa del Mundo, mientras que una derrota la obligaría a buscar otra oportunidad de conseguir el boleto mediante la vía del repechaje.

Arlén Hernández destaca su aprendizaje y asegura estar lista

Una de las futbolistas que compartió sus impresiones fue Arlén Hernández, quien valoró positivamente la experiencia que ha tenido durante su proceso reciente y los conocimientos adquiridos a través de otras metodologías de trabajo.

La jugadora destacó la importancia de conocer diferentes formas de entrenamiento y aseguró que esta experiencia le permitió crecer futbolísticamente.

Hernández también expresó su agradecimiento por la oportunidad recibida y manifestó que se encuentra en buenas condiciones físicas para aportar al equipo nacional en el momento que sea necesario.

La futbolista aseguró estar preparada para dar lo mejor de sí y contribuir a los objetivos de Panamá en esta etapa decisiva de la competencia.

Mientras tanto, el conjunto dirigido por Toña Is mantiene su planificación y continúa afinando detalles para enfrentar a una selección canadiense que representa una exigente prueba en el camino hacia el Mundial de Brasil.