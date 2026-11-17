El campeón de Probeis representará al país en el torneo de béisbol que se jugará del 9 al 17 de febrero en Venezuela, con 10 equipos en competencia.

Panamá/Panamá ya conoce a sus rivales para la tercera edición de la Serie de las Américas de Béisbol, que se disputará del 9 al 17 de febrero de 2027 en Venezuela, con la participación de 10 equipos divididos en dos grupos.

Los panameños quedaron ubicados en el Grupo B, junto a México, República Dominicana, Argentina y Colombia, según los grupos oficiales anunciados para el certamen.

México aparece como cabeza de grupo con la siembra B1, seguido de República Dominicana (B2), Panamá (B3), Argentina (B4) y Colombia (B5).

El Grupo A estará integrado por el anfitrión Venezuela, que lo encabeza, junto a Puerto Rico, Cuba, Curazao y Nicaragua.

Durante nueve días, la Serie de las Américas 2027 reunirá a estas selecciones en su tercera edición.

El ganador de la próxima temporada de Probeis representará a Panamá en el certamen.

Con información de Probeis.

La Serie de las Américas de Béisbol: Origen, formato y evolución del torneo internacional

La Serie de las Américas es un torneo internacional de clubes de béisbol de invierno que reúne a los campeones de las ligas profesionales de la región. Organizada por la Asociación de Béisbol de las Américas, esta competición busca expandir la competitividad de la pelota caliente invernal en el continente, congregando a potencias tradicionales y a ligas en pleno proceso de desarrollo y crecimiento estructural.

A continuación, repasamos sus antecedentes, formato de competencia y el impacto de sus primeras ediciones:

1. Origen y fundación del certamen

El torneo fue establecido oficialmente el 24 de febrero de 2025 como respuesta a la necesidad de crear nuevos escenarios de alta competencia para los equipos campeones de las ligas invernales del Caribe, Centroamérica y Sudamérica. La iniciativa agrupa a federaciones y ligas asociadas bajo una visión integradora del béisbol hemisférico.

Países fundadores y miembros:

Argentina: Liga Argentina de Béisbol

Liga Argentina de Béisbol Colombia: Liga Colombiana de Béisbol Profesional

Liga Colombiana de Béisbol Profesional Curazao: Liga Profesional de Béisbol de Curazao

Liga Profesional de Béisbol de Curazao Nicaragua: Liga de Béisbol Profesional Nacional

Liga de Béisbol Profesional Nacional Panamá: Liga Profesional de Béisbol de Panamá (Probeis)

Liga Profesional de Béisbol de Panamá (Probeis) Venezuela: Liga Venezolana de Béisbol Profesional (incorporada formalmente)

Liga Venezolana de Béisbol Profesional (incorporada formalmente) Cuba: Representación de la Federación Cubana de Béisbol

2. Historial de campeones y sedes

Edición 2025 (Nicaragua): La primera edición histórica del torneo se disputó en tierras nicaragüenses. El título quedó en manos de la representación panameña, las Águilas Metropolitanas (bajo la dirección de Rubén Rivera / Sebastián Arroyo en el registro histórico), quienes vencieron en la final a los Leones de León.

La primera edición histórica del torneo se disputó en tierras nicaragüenses. El título quedó en manos de la representación panameña, las (bajo la dirección de Rubén Rivera / Sebastián Arroyo en el registro histórico), quienes vencieron en la final a los Leones de León. Edición 2026 (Caracas y La Guaira, Venezuela): Celebrada del 5 al 13 de febrero de 2026 en los imponentes estadios Monumental "Simón Bolívar" y Jorge Luis García Carneiro. El campeón del certamen fue los Navegantes del Magallanes (Venezuela), que se impusieron en una emocionante final por 10-9 ante los Caimanes de Barranquilla (Colombia). El título de Jugador Más Valioso (MVP) fue para el grandeliga Rougned Odor .

Celebrada del 5 al 13 de febrero de 2026 en los imponentes estadios Monumental "Simón Bolívar" y Jorge Luis García Carneiro. El campeón del certamen fue los (Venezuela), que se impusieron en una emocionante final por 10-9 ante los Caimanes de Barranquilla (Colombia). El título de Jugador Más Valioso (MVP) fue para el grandeliga . Proyección 2027: Se proyecta la expansión del torneo con la integración de los campeones de las ligas invernales de mayor peso en la cuenca del Caribe, como la LIDOM (República Dominicana), la LBPRC (Puerto Rico) y la LMP (México), consolidando un formato ampliado de hasta 10 participantes.

3. Formato de competencia

El campeonato se desarrolla bajo un sistema estructurado en dos fases principales: