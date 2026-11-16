Panamá/El equipo nacional U12 de Panamá quedó oficialmente listo para competir en el Premundial de la categoría a jugarse entre el 20 y el 27 de noviembre próximo en la República Dominicana, donde se clasifican los cuatro mejores al Mundial de Taiwán 2027.

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) entregó formalmente el pabellón nacional al capitán del equipo, Kendrick Salinas y también hizo entrega de la indumentaria oficial que utilizarán los miembros de la selección nacional en la próxima competencia.

"Es una gran responsabilidad para estos niños de 12 años representar al país, hacen un gran esfuerzo y sacrificio, entrenan fuerte para llevar en alto el nombre de su país, agradecemos a sus técnicos y a sus padres, por también darles todo su apoyo", dijo el Gerente Administrativo de la Fedebeis, Esteban Carrasco.

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Panamá debuta el 20 de este mes ante Puerto Rico en un partido de alto voltaje que se jugará en la zona de Guerra, República Dominicana, donde están ubicadas las instalaciones de la IPL.

"Nos hemos preparado para este reto, no vamos a prometer nada, vamos a hablar con hechos, vamos a usar a cada uno de nuestros peloteros, porque un juego y una clasificación se gana con los 18 jugadores y todos son importantes para mí", dijo el manager Elpidio Pinto.

El equipo viaja este miércoles en vuelo comercial de COPA que sale a las 12:40 a.m. con destino a Santo Domingo, donde se disputará el evento.

Selección de Panamá

Lanzadores

Cristian Cedeño, Eynar De León, Alams Rodríguez, Víctor Rodríguez, Miguel Samaniego, Luis Urriola y Axel Valdés.

Receptores

Gerald De La Cruz y Armando Stanziola.

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Cuadro interior

Edgar Batista, Dylan Cruz, Javier Kennedy, Carlos Pérez, Nelson Robledo y Kendrick Salina.

Jardineros

Noah Araúz, Félix García y Thiago Serracín.

Cuerpo técnico

Elpidio Pinto (Manager), Francisco Baso, Samuel Rodríguez, Jorge Hernández y Alexis Fossatty.

Información de Fedebeis