Panamá conoce a sus rivales del Premundial de Béisbol U12 2026

El certamen se realizará en República Dominicana a partir del 20 de noviembre

Panamá/La Selección Nacional de Béisbol U12 de Panamá ya conoce a sus rivales y el calendario de competencia para el Premundial de la categoría, que se celebrará en Boca Chica, República Dominicana, como parte del Campeonato Panamericano Sub-12 de Béisbol 2026.

Panamá quedó ubicado en el Grupo C, junto a las selecciones de México, Puerto Rico y Perú, en una competencia que reunirá a las principales representaciones del béisbol infantil del continente.

El debut del equipo panameño será el viernes 20 de noviembre, cuando se enfrente a Puerto Rico a las 8:00 a.m. (hora de Panamá), en el IPL Academy – Stadium 1, Guerra.

La novena panameña afrontará este importante compromiso internacional con el objetivo de competir al más alto nivel y luchar por uno de los cupos de clasificación al Mundial de Béisbol U12, buscando representar nuevamente a Panamá en la máxima cita mundialista de la categoría.

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El torneo

El Premundial de Béisbol U-12 es un torneo continental de béisbol para jugadores de la categoría Sub-12 (U-12) que funciona como clasificatorio para la Copa Mundial de Béisbol U-12 de la WBSC.

Durante el campeonato, las selecciones disputan una serie de partidos y van acumulando resultados para determinar su posición en el torneo. Dependiendo del reglamento y del formato de cada edición, se establecen rondas de clasificación y posteriormente las posiciones finales.

El objetivo fundamental es clasificar a las mejores selecciones de América para la Copa Mundial de Béisbol U-12 de la WBSC.

Otros objetivos de la competencia son los siguientes:

Desarrollar el béisbol infantil: permite que jugadores de 11 y 12 años tengan experiencia representando a sus países.

permite que jugadores de 11 y 12 años tengan experiencia representando a sus países. Detectar talentos: las federaciones pueden observar a los jóvenes con proyección para futuras selecciones.

las federaciones pueden observar a los jóvenes con proyección para futuras selecciones. Preparar a los jugadores internacionalmente: competir contra otros países exige adaptarse a diferentes estilos de juego y niveles de competencia.

competir contra otros países exige adaptarse a diferentes estilos de juego y niveles de competencia. Fortalecer las selecciones nacionales: los entrenadores comienzan a construir la base de las futuras categorías juveniles.

Información de Fedebeis

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