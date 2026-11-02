LPF | Conoce la tabla de goleadores del Torneo Apertura 2026 luego de 14 jornadas

La lucha por el liderato de goleo entra en su recta final, con dos fechas pendientes en la fase regular.

Panamá/La carrera por convertirse en el máximo goleador del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) tiene a Carlos Hernández, delantero de Veraguas, como principal protagonista.

Después de disputadas 14 jornadas, el atacante encabeza la clasificación individual con 13 goles, dos más que su perseguidor inmediato, Ronaldo Dinolis, de San Francisco, quien registra 11 anotaciones.

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Hernández ha construido su registro principalmente a través de goles en jugada, con nueve tantos por esa vía, además de cuatro desde el punto penal. Su rendimiento también ha contribuido a la campaña de Veraguas, equipo que ocupa la segunda posición de la Conferencia Oeste con 24 puntos, a dos unidades del líder San Francisco.

Por su parte, Ronaldo Dinolis mantiene la presión en la disputa por el primer lugar de la tabla de artilleros. El atacante de San Francisco acumula 11 goles, distribuidos en cinco anotaciones en jugada, dos de cabeza y cuatro de penal. Su aporte ofensivo acompaña al conjunto franciscano, que lidera la Conferencia Oeste con 26 puntos.

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Un grupo de perseguidores con siete goles

Detrás de los dos primeros aparecen cuatro futbolistas empatados con siete anotaciones: Héctor Ríos, de Plaza Amador; Keny Bonilla, de San Francisco; Adrián Bethancourt, de San Miguelito, y Johused Peñalba, de Tauro.

Ríos registra seis goles en jugada y uno de cabeza, mientras que Bonilla ha conseguido sus siete tantos mediante acciones de juego. Bethancourt suma seis goles en jugada y uno de penal, y Peñalba contabiliza seis en jugada y uno de cabeza.

En este grupo destaca la presencia de Plaza Amador, líder de la Conferencia Este con 33 puntos, y San Francisco, primero del Oeste. Ambos equipos cuentan con dos representantes entre los principales anotadores del campeonato.

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La pelea continúa en la recta final

En el siguiente escalón aparecen Joseph Cox, de Herrera; José Murillo, de Plaza Amador, y Óber Almanza, de UMECIT FC, todos con cinco anotaciones.

Almanza presenta una distribución particular, con un gol en jugada, dos de cabeza y dos de tiro penal. Mientras tanto, con cuatro tantos figuran Jafet Obando y Jordan Girón, ambos del CAI; Víctor Medina, de San Francisco, e Iván Anderson, de Universitario.

La clasificación de goleadores refleja la participación de futbolistas de ambas conferencias y de clubes que mantienen objetivos diferentes en la recta final del torneo.

Con dos jornadas pendientes para finalizar la fase regular, Carlos Hernández buscará defender su ventaja y acercarse al título de máximo artillero, mientras Dinolis y el grupo de perseguidores intentarán aprovechar los últimos compromisos para recortar distancias.

La emoción del Apertura 2026 no solamente está en la lucha por los puestos de playoffs y las semifinales, sino también en una disputa individual que todavía tiene capítulos por escribirse.