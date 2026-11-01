LPF resultado | Veraguas United superó a Herrera FC jornada 14 del Torneo Apertura 2026

El conjunto veragüense reaccionó en dos ocasiones para quedarse con los tres puntos y mantenerse firme en el segundo puesto de la Conferencia Oeste, con 24 unidades.

Panamá/Veraguas United consiguió una importante victoria por 4-2 sobre Herrera FC en una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), en un encuentro que tuvo emociones desde los primeros minutos y en el que el conjunto del interior terminó imponiendo sus condiciones.

El compromiso comenzó con un golpe de Herrera FC. Apenas al minuto 2, Joseph Cox adelantó a los representantes de Azuero, sorprendiendo a Veraguas United en el arranque del partido.

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Sin embargo, la reacción veragüense no tardó en llegar. Juan Felipe Gómez estableció el empate al minuto 6 y, dos minutos después, Carlos Hernández completó la remontada para colocar el 2-1 a favor de los locales.

Herrera FC volvió a responder y encontró nuevamente en Joseph Cox a su principal referente ofensivo. El delantero firmó su segundo tanto de la noche al minuto 23, devolviendo la igualdad al marcador (2-2).

Después de una primera parte intensa, Veraguas United tomó el control en el complemento y encontró los espacios necesarios para asegurar la victoria. Ángel Rodríguez, al minuto 68, marcó el tercer tanto veragüense, mientras que Ramsés De León sentenció el encuentro con el definitivo 4-2.

Con este resultado, Veraguas United alcanza los 24 puntos y se mantiene en el segundo puesto de la Conferencia Oeste, consolidándose en la pelea por los primeros lugares.

Por su parte, Herrera FC permanece en la quinta posición con 11 unidades y tendrá que buscar una reacción en sus próximos compromisos para mejorar su ubicación en la clasificación.

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