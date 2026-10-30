LPF resultado| Tauro FC supera al Árabe Unido en juego que incorpora el Football Video Support a la liga

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Panamá/Tauro FC consiguió una importante victoria por 3-1 ante el Árabe Unido, en el encuentro correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), disputado en el estadio Armando Dely Valdés.

El conjunto colonense tomó la delantera al minuto 27, gracias a una anotación de Gustavo Chará. Sin embargo, la respuesta del equipo taurino no tardó en llegar. Johused Peñalba igualó el marcador al minuto 36 y, apenas tres minutos después, Adrián Olivardía marcó el segundo tanto para darle la vuelta al resultado.

En la segunda mitad, Tauro FC amplió su ventaja al minuto 60 por intermedio de Joel Barría, quien estableció el definitivo 3-1 y aseguró los tres puntos para el conjunto visitante.

En cuanto al desarrollo del encuentro, el Árabe Unido registró un 57 % de posesión del balón, frente al 43 % de Tauro FC. El equipo colonense también superó a su rival en saques de esquina, con ocho frente a uno, y en ataques, con 81 frente a 75.

En las acciones disciplinarias, Árabe Unido recibió dos tarjetas amarillas, mientras que Tauro FC recibió una. Ninguno de los dos equipos registró expulsiones.

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Un partido histórico para la LPF

El compromiso también marcó un hecho significativo para el fútbol panameño, al convertirse en el primer partido de la Liga Panameña de Fútbol en el que se implementó el sistema de revisión Football Video Support (FVS), una herramienta de asistencia arbitral mediante revisión de video.

El FVS es un sistema simplificado de revisión en vídeo desarrollado por la FIFA como alternativa accesible al VAR tradicional.

A diferencia del VAR, que utiliza múltiples cámaras, una sala de operaciones con varios árbitros asistentes (VAR/AVAR) y revisa jugadas de forma autónoma, el FVS está pensado para ligas o torneos con presupuestos y recursos logísticos limitados (generalmente requiriendo solo de 4 a 5 cámaras y un monitor a pie de campo).

Así funciona

Revisión a solicitud de los directores técnicos (Challenge System): El VAR tradicional revisa jugadas constantemente en segundo plano. En el FVS, el árbitro no inicia revisiones por cuenta propia; son los entrenadores de cada equipo quienes deben solicitar la revisión (con un máximo de dos solicitudes por partido). Si la revisión resulta a favor del equipo que la pidió, conservan la oportunidad; si la decisión arbitral no cambia, pierden la solicitud. Sin oficiales de VAR dedicados: No hay un equipo de árbitros revisando tomas en una sala remota. El operador del sistema simplemente le muestra las repeticiones al árbitro principal en el monitor de campo. El árbitro toma la decisión final: El juez central acude directamente a la pantalla del terreno de juego, observa las repeticiones solicitadas y decide si mantiene o corrige su fallo. Mismas situaciones revisables que el VAR: Las solicitudes solo se pueden realizar ante jugadas determinantes: Goles o acciones previas a un gol (fueras de juego, faltas). Penaltis concedidos o no señalados. Tarjetas rojas directas (no aplica para segundas amarillas). Confusión de identidad de un jugador sancionado.

El FVS fue probado inicialmente en torneos como la Copa Mundial Femenina Sub-20 y Sub-17 para extender la justicia deportiva mediante tecnología a competiciones que no pueden costear la infraestructura completa del VAR.

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