NBA noticias| ¡Oklahoma City Thunder atraviesa una ola de lesionados! Chet Holmgren se suma a las bajas

OKC ha tenido un comienzo de temporada complicado por las lesiones de jugadores claves en su sistema de juego.

Estados Unidos/La epidemia de lesiones del Oklahoma City Thunder en este inicio de temporada de la NBA se agravó el viernes al confirmarse que el pívot Chet Holmgren estará fuera de competición hasta finales de año como mínimo.

Holmgren y Ja Morant (Portland Trail Blazers) fueron las nuevas figuras de calibre All-Star que se sumaron este viernes a una larga lista de lesionados en apenas 10 días de competición.

El equipo más damnificado por la plaga es el Thunder, cuyas aspiraciones al título han quedado seriamente comprometida.

El plantel que lidera Shai Gilgeous-Alexander, el vigente doble Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, ya había perdido al alero Jalen Williams posiblemente por el resto de temporada a causa de una fractura de peroné que sufrió el domingo.

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Chet Holmgren, la otra pieza del trío angular del Thunder, sintió molestias en la rodilla derecha el pasado domingo.

Este viernes el Thunder reportó que el pívot fue sometido a un tratamiento biológico por un pequeño desgarro en el tendón rotuliano.

"El tratamiento fue exitoso y se espera que Holmgren se recupere completamente y vuelva a jugar en un plazo de 8 a 10 semanas", avanzó el parte médico.

El Thunder también actualizó el estado de Cason Wallace, otro jugador titular lesionado el domingo.

El escolta fue sometido el viernes a un procedimiento por un desgarro del labrum en su hombro izquierdo y su regreso a la competición se reevaluará antes del final de la campaña, señaló el reporte.

Campeón de la NBA en 2025, Oklahoma City fue eliminado por los San Antonio Spurs en la pasada final de la Conferencia Oeste tras un curso también marcado por lesiones de piezas clave como el propio Williams.

Con todo el plantel de regreso, el Thunder había causado una gran impresión en este inicio de temporada con cuatro victorias consecutivas, incluido un rotundo triunfo ante San Antonio.

Otras franquicias también se han quedado temporalmente sin sus principales estrellas por lesiones, como Anthony Edwards (Timberwolves) y Tyrese Haliburton (Pacers).

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Este viernes los Trail Blazers reportaron que Ja Morant estará parado como mínimo cuatro semanas por una lesión muscular que sufrió el jueves en una derrota frente a su antiguo equipo, los Memphis Grizzlies.

El viernes, los exámenes médicos detectaron una distensión de grado dos en el isquiotibial izquierdo de Morant, quien será reevaluado en cuatro semanas, reportó el conjunto de Portland en redes sociales.

Dos veces All-Star, Morant enfrentaba por primera vez a Memphis, la franquicia en la que militó sus primeras siete campañas en la liga hasta ser traspasado en junio a los Trail Blazers.