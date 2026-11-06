NBA noticias | México se rinde ante Nikola Jokic antes de partido Pacers vs Nuggets

Por Indiana, el ala-pívot camerunés Siakam será la figura a seguir debido a la ausencia del base estelar Tyrese Haliburton.

México, México/La Ciudad de México recibió con ovaciones al basquetbolista serbio Nikola Jokic, tres veces el más valioso de la NBA, durante la práctica previa al duelo internacional del sábado entre los Nuggets de Denver y los Pacers de Indiana.

“¡Number one!” gritaban los niños desde las tribunas de la Arena Ciudad de México, donde el sábado se disputará el partido número 16 de temporada regular de la NBA en territorio mexicano.

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El juego entre los Nuggets de Jokic y los Pacers será el número 35 en México si se cuentan los juegos de exhibición desde 1992.

“Hemos estado en Abu Dabi (2024) y en Londres (2017). Ahora estamos en Ciudad de México y creo que es fantástico para el juego y para los aficionados que puedan venir a ver un partido”, dijo Jokic en rueda de prensa.

El jueves, leyendas de la NBA consideraron que el mejor basquetbolista de la actualidad es Jokic, quien agradeció el cumplido pero se mostró modesto. “La liga tiene muchísimo talento”, dijo.

Los 2.240 metros de altitud de Ciudad de México suponen una ventaja para los Nuggets, que juegan como locales a 1.609 metros. Los Pacers tienen su sede a unos 200 metros de altitud.

“Cuando los equipos nos visitan en Denver, necesitan un par de cuartos para arrancar”, ejemplificó el “Joker”.

“Hay que lidiar con la altitud”, pero “va a ser un juego muy divertido”, dijo por su parte el camerunés Pascal Siakam, estrella de los Pacers.

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Siakam da la cara por Indiana -

Por Indiana, el ala-pívot camerunés Siakam será la figura a seguir debido a la ausencia del base estelar Tyrese Haliburton, quien se recupera de una lesión en el muslo izquierdo.

A lo largo del año, los Pacers han sufrido una oleada de lesiones, entre ellas las del base T. J. McConnell en el muslo derecho y la del escolta Ben Sheppard en la rodilla izquierda.

“Son muchas lesiones, la verdad es que ha sido duro para nosotros”, dijo Siakam. “Necesitamos recuperar jugadores y que se pongan en forma”.

El camerunés definió a los Nuggets de Denver como “un muy buen equipo” y recordó que en 2023 se consagraron campeones de la NBA jugando “al más alto nivel”.

“Obviamente tienen a Jokic y a grandes compañeros”, apuntó el camerunés, uno de los líderes de Indiana en puntos por partido (21.3) y rebotes por partido (7.1).

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