Iverson Molinar, Akil Mitchell, Eugenio Luzcando y Trevor Gaskins lideran la convocatoria de Panamá, que jugará ante Puerto Rico y Bahamas en la Arena Roberto Durán.

Panamá/La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) anunció la lista de 12 jugadores de la Selección Nacional Mayor de Panamá para afrontar la Ventana 5 de la segunda ronda de los Clasificatorios a la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027, en la que el quinteto nacional disputará dos compromisos en casa.

El equipo panameño se medirá este jueves 26 de noviembre a Puerto Rico, desde las 8:40 p.m., y posteriormente enfrentará a Bahamas el domingo 29 de noviembre a las 6:10 p.m.. Ambos partidos tendrán como escenario la Arena Roberto Durán.

Los 12 convocados de Panamá

La lista de jugadores seleccionados está integrada por:

Iverson Molinar

Ricardo Lindo Jr.

Luis Rodríguez

Akil Mitchell

Trevor Gaskins

Gil Atencio

Justin Quintero

Ezequiel Bell

Eugenio Luzcando Bocaz

Guillermo Navarro

Bryan Anderson

Roberto Armstrong

El cuerpo técnico estará encabezado por el entrenador Nelson Colón, quien contará con la asistencia de Carlos Rivera Ruíz, Alberto Adrián Duque y Bryan Waithe.

El equipo de trabajo también incluye a Jesús Izos como preparador físico, Gilberto Llerena como doctor, Grerys Soto como fisioterapeuta, Marcelino González como ortopeda, Joel González como utilero y Jamaal Levy como gerente general de la Selección Mayor.

Panamá busca cerrar con fuerza la segunda ronda

La Ventana 5 representa una etapa importante para las aspiraciones de Panamá en el camino hacia la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027, que se disputará en Doha, Catar.

Las 12 selecciones que continúan en competencia buscan finalizar entre los tres primeros lugares de sus respectivos grupos o convertirse en el mejor cuarto puesto, para asegurar uno de los siete boletos disponibles para los equipos de las Américas.

El conjunto panameño tendrá la oportunidad de aprovechar la localía en dos partidos que pueden resultar determinantes para sus aspiraciones de clasificación.

Panamá y su recuerdo de victoria ante Puerto Rico

El duelo frente a Puerto Rico también trae a la memoria un antecedente favorable para Panamá. La última victoria del quinteto nacional sobre los boricuas se registró el 20 de junio de 2016, durante el Campeonato Centrobasket celebrado en la Arena Roberto Durán.

En aquella ocasión, Panamá se impuso por contundente marcador de 87-64, con una diferencia de 23 puntos, en el segundo partido de la ronda regular del torneo.

Los mejores anotadores panameños fueron Tony Bishop Jr., con 18 puntos; Michael Hicks, con 17 unidades; y Levour Christopher Warren, quien aportó 12 tantos.

En aquel encuentro también participaron dos jugadores que actualmente forman parte de la Selección Mayor: Akil Mitchell, quien anotó dos puntos y capturó tres rebotes, y Eugenio Luzcando Bocaz, que aportó dos unidades, dos rebotes, tres asistencias y una destacada labor defensiva sobre el ex NBA José Juan “J.J.” Barea.

Diez años después de aquella victoria, Panamá volverá a enfrentarse a Puerto Rico en la Arena Roberto Durán, con el objetivo de conseguir un resultado importante en sus aspiraciones de llegar a la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027.

Con información de Fepaba