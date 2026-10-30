PSG| Hakimi estuvo imparable y los parisinos afianzaron su liderato en la Ligue 1 de Francia

La novena jornada de la liga francesa se puso en marcha con una actuación contundente del actual campeón.

Francia/El líder Paris Saint-Germain se divirtió en su visita al colista Le Havre con una goleada 5-1 este viernes en la novena jornada de la Ligue 1, gracias a un estelar Achraf Hakimi, autor de un triplete.

Le Havre se adelantó por sorpresa en el 18' a través de Josh Maja, pero entonces apareció la estrella marroquí para liderar la reacción del equipo de la capital, que igualó en el 26' con un gol del belga Mika Godts a pase de Hakimi.

Ese último puso distancias en el marcador anotando en el 28' y el 55', antes de que Senny Mayulu se sumara a la fiesta en el 62' y de que el propio Hakimi sellara su particular triplete en el 69'.

"Es una noche bonita, la de mi primer triplete, pero hay partidos que me han marcado más emocionalmente", admitía Hakimi a su paso por la zona mixta.

Con 20 puntos, el PSG reforzó su liderato y tiene ahora dos puntos sobre el segundo, el Lille, que ganó 1-0 también este viernes al Lens y adelantó así en la tabla al Rennes (3º), que queda a cuatro unidades de la cabeza tras caer 5-2 en Niza.

El PSG, en cualquier caso, sigue con su ritmo endiablado de las últimas semanas y encadena ahora nueve victorias seguidas entre todas las competiciones, su mejor racha desde principios de 2025.

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- Fondo de banquillo -

La victoria parisina en el desplazamiento a Normandía de este viernes llegó además en un partido en el que el entrenador español Luis Enrique hizo rotaciones.

Con el georgiano Khvicha Kvaratskhelia de baja para varios meses, el PSG tampoco pudo contar en este partido con otras figuras que siguen de baja por lesión, como Ousmane Dembélé, Marquinhos o Nuno Mendes.

Pero el plantel del gigante francés demostró tener garantías en su banquillo, aunque fue precisamente uno de los pesos pesados del vestuario, Hakimi, el líder absoluto en este duelo.

"Conocemos su calidad. Cuando tenemos el balón, se convierte en atacante. A veces es más alto que los delanteros. Es el mejor lateral derecho del mundo", aplaudió Luis Enrique a Hakimi en su conferencia de prensa post-partido.

Senny Mayulu fue el otro jugador que se reivindicó especialmente este viernes, al encadenar un segundo partido seguido marcando, después de haber anotado en la victoria del lunes contra el Lyon.

Con la tranquilidad del trabajo bien hecho, el PSG puede ponerse ya a pensar en su visita del martes al Villarreal español en la cuarta jornada de la Liga de Campeones europea, donde el equipo francés es el defensor del título y el líder después de las tres primeras fechas.

En la grada, la actitud de los hinchas empañó el partido, con los aficionados de Le Havre entonando cánticos insultantes contra los capitalinos.

Los centenares de ultras parisinos respondían mientras con otros de carácter homófobo, principalmente contra el Olympique de Marsella, el gran rival histórico del PSG.

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- Lille adelanta al Rennes -

La victoria del PSG tuvo además especial valor por la derrota del Rennes, que llegó a este viernes como su principal perseguidor y que cayó 5-2 en su visita al Niza.

También allí hubo un jugador que deslumbró con un triplete, en ese caso el internacional marfileño Elye Wahi, que eleva provisionalmente al Niza al séptimo puesto y le da impulso en la carrera por la zona europea.

El Rennes baja al tercer lugar y cede el segundo puesto al Lille, que se mantiene a dos puntos del PSG tras llevarse el derbi del norte contra el Lens (1-0).

El choque estuvo igualado hasta casi el final, en gran medida por el orden defensivo del Lens, pero el veterano Olivier Giroud, aprovechando un rechace, rompió el cerrojo en el 86', desatando la fiesta en el estadio Pierre Mauroy.

El Lens, vigente subcampeón de Francia, queda octavo ya a siete puntos del PSG.

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