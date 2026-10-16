Marsella: 10 años de Frank McCourt sin títulos, pérdidas millonarias y protestas en el Vélodrome

Las pérdidas financieras se acumulan (casi 120 millones de dólares en 2024-2025) y el club está bajo la lupa de la UEFA y del gendarme financiero del fútbol francés.

Marsella, Francia/Hace exactamente diez años, el 17 de octubre de 2016, el empresario estadounidense Frank McCourt se convertía en propietario del histórico Marsella, pero en este tiempo las altas ambiciones de entonces se han convertido en un presente mediocre.

A su llegada, el millonario norteamericano habló entonces de un Olympique de Marsella, en aquella época el único club francés en haber ganado la Copa de Europa, como una "marca magnífica" y quería "competir directamente con el París SG", entonces ya dominador del fútbol francés tras ser adquirido por un fondo catarí.

En la ciudad mediterránea aún se recuerda la imagen de McCourt levantando el pulgar y sonriendo ampliamente junto al entonces alcalde, Jean-Claude Gaudin, y la antigua propietaria del club, Margarita Louis-Dreyfus.

Pero una década después, las finanzas están en números rojos, el club no gana un título desde 2012 (la ya desaparecida Copa de la Liga) y son frecuentes en el Velodrome las pancartas con mensajes como "McCourt out!" o "McCourt, game over!".

Sin títulos -

Esta temporada, el Marsella ha perdido seis de los ocho partidos disputados en todas las competiciones: en la Ligue 1 sólo ha sumado 6 puntos y está en la mitad baja de la clasificación antes de medirse el domingo al Angers.

Y el debut europeo, en la Conference League, la tercera competición continental, se saldó el jueves con una derrota en casa contra Olympiacos.

Hastiados, los aficionados marselleses reprochan al propietario que se dedique más a sus proyectos en la equitación (Premier Jumping League) y lo digital (Project Liberty) que al OM.

Bajo la presidencia de Jacques-Henri Eyraud y Pablo Longoria, hombres de confianza del magnate que colocó al frente del club para llevar el día a día, por el Marsella han pasado en esta década entrenadores reputados (André Villas-Boas, Rudi Garcia, Roberto De Zerbi...) y jugadores con gran cartel (Dimitri Payet, Adrien Rabiot, Alexis Sánchez, Mason Greenwood...), con una inversión global de unos 900 millones de dólares, pero el resultado ha sido decepcionante.

"Hace diez años no sabía muy bien el nivel de inversión que esto iba a representar", admitió McCourt en abril, en su última aparición pública en Marsella.

Compromiso intacto -

Un antiguo dirigente del club lamentó que "la situación actual enmascara todo lo demás y el OM está en una espiral en la que todo se ve de forma negativa".

"Me apena ver que estas dificultades hacen olvidar elementos muy importantes. En el plano deportivo, el OM es 2º en la clasificación media desde la llegada de McCourt, cuando en el momento de la compra venía de terminar 13º. Ha habido ocho clasificaciones europeas en 10 años y una verdadera regularidad en el rendimiento", detalló esta fuente a la AFP.

"Su compromiso y su apego al club siguen intactos", dice el entorno del empresario, que recuerda también que en esta década los ingresos por billetería y patrocinios se han duplicado y que el Vélodrome sigue registrando una afluencia sin equivalente a otros clubes franceses.

También se destaca el trabajo realizado más allá del primer equipo, con el desarrollo de la cantera, el fomento de la sección femenina y la puesta en marcha de un programa de compromiso social del club.

Pero todo ello es insuficiente ante un balance deportivo pobre: tres segundos puestos en la Ligue 1 y una final de Europa League (2018) no ocultan la incapacidad para convertirse en una amenaza del todopoderoso PSG, e incluso hay otros clubes menos derrochadores con mejores resultados.

Porque el OM de McCourt no ha ganado nada. "La ausencia de títulos es una herida para todo el mundo", reconoce así el antiguo dirigente interrogado por la AFP.

Cuentas en rojo -

Las pérdidas financieras se acumulan (casi 120 millones de dólares en 2024-2025) y el club está bajo la lupa de la UEFA y del gendarme financiero del fútbol francés.

Los aficionados del Marsella, que tradicionalmente fue el club más popular en Francia, hacen balance de la era McCourt con una mezcla de resignación y severidad.

"Se rodeó muy mal. Los presidentes que eligió, Eyraud y Longoria, fueron un desastre", declaró a la AFP Rachid Zeroual, jefe de los South Winners, el principal grupo de aficionados del club.

"El año que viene se cumplen 40 años de los Winners. Un comprador sería un bonito regalo", espera también Zeroual, como muchos otros aficionados.

Aunque el rumor sobre una venta del club aparece con frecuencia, McCourt no tiene intención de abandonar y sólo se declara abierto a la llegada de un "socio estratégico".