Kadir Barría recibe una gran noticia para su carrera profesional

El delantero panameño de 19 años, una de las promesas del Botafogo de Brasil, se incorpora a la agencia de representación Reason Football Investments, que cuenta con futbolistas de trayectoria internacional en su cartera.

Panamá/El joven atacante panameño Kadir Barría continúa dando pasos importantes en su carrera profesional.

El futbolista, de 19 años, firmó con Reason Football Investments, agencia brasileña de representación y gestión de futbolistas que anunció su incorporación a través de sus canales oficiales.

La empresa le dio la bienvenida al delantero y destacó su proyección, su participación con el equipo profesional del Botafogo y sus convocatorias a la Selección de Panamá.

"Una de las grandes joyas del Botafogo y del fútbol de Panamá, Kadir Barría llega para reforzar nuestro sector ofensivo", expresó la agencia en su mensaje de presentación.

Reason Football también resaltó que Barría ya ha tenido participaciones importantes con el primer equipo del conjunto brasileño, incluyendo anotaciones decisivas, y destacó su proceso de desarrollo como futbolista.

Una agencia con presencia en el fútbol internacional

Reason Football Investments es una firma brasileña dedicada a la representación, gestión de carreras y negociación de contratos de futbolistas profesionales.

La agencia está dirigida por su CEO, Junior Mendonza, y tiene su base de operaciones en Barueri, Brasil. Su cartera incluye jugadores con experiencia en importantes clubes y competiciones internacionales.

Entre los futbolistas vinculados a la empresa figuran nombres como Guilherme Arana, Wendel, Luiz Henrique, Douglas Costa y Alex Teixeira.

Además de gestionar negociaciones de contratos, renovaciones y transferencias, la firma trabaja en la planificación de carreras deportivas y el desarrollo de la imagen comercial de sus representados.

La incorporación de Kadir Barría representa un nuevo paso en la proyección internacional del atacante panameño, quien busca continuar su crecimiento en el fútbol brasileño y consolidarse tanto en el Botafogo como en el entorno de la selección nacional.