Ousmane Dembélé| PSG le dará unos días de reposo a su delantero estrella

La decisión se tomó en acuerdo con el entrenador y la dirección deportiva del club parisino.

Francia/El delantero francés Ousmane Dembélé contará con "un período de descanso estos próximos días" antes de retomar los entrenamientos el lunes, anunció este martes su club, el Paris Saint-Germain.

Esto significa que el Balón de Oro 2025 no estará disponible el viernes, cuando el PSG visite al Lille en la 2ª jornada de Ligue 1.

La decisión fue tomada "en acuerdo con el entrenador y la dirección deportiva", precisó el club parisino en una publicación en la red social X.

Dembélé regresó a los entrenamientos hace dos semanas, menos de un mes después del Mundial de Norteamérica 2026, que disputó con Francia.

Entró desde el banco en el primer partido de la temporada del PSG, la Supercopa de Europa contra el Aston Villa, en la que dio una asistencia en la victoria 2-1.

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También contó con minutos en la derrota 1-0 contra el Lens en el Trofeo de Campeones (la supercopa de Francia).

El domingo, en la primera jornada de Ligue 1, en la que PSG igualó de visita 2-2 contra el Rennes, el Mosquito Dembélé fue sustituido en el descanso, cuando su equipo perdía 2-0.

Su sustituto, el campeón del mundo español Ferran Torres, anotó un doblete que evitó que el actual bicampeón de Europa arrancara la liga francesa con derrota.

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