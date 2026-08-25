Max Verstappen: tetracampeón de la Fórmula 1 tiene al frente un reto masivo

Max vs 100 es el nombre del desafío inédito que afrontará el piloto neerlandés de la escudería Red Bull.

Francia/El neerlandés Max Verstappen, cuádruple campeón del mundo de Fórmula 1, se enfrentará a cerca de 100 pilotos en una carrera inédita de karting organizada en el circuito de Silverstone en septiembre, anunció la organización del evento el martes.

Fruto de una colaboración entre Red Bull y Disney+, esta carrera insólita bautizada "Max vs 100" medirá al neerlandés contra 100 pilotos de karting amateur el 16 de septiembre.

El evento será difundido por ESPN en Disney+.

"Esta prueba reunirá simultáneamente 101 karts en la parrilla de salida para una de las carreras de karting más grandes jamás organizada" en el circuito de Silverstone, sede habitual de los Grandes Premios de Fórmula 1 y MotoGP, presumen los organizadores de la singular carrera.

Para Mad Max se trata de un regreso a su amor de juventud, ya que arrasó en el karting antes de alcanzar la élite en Fórmula 1, categoría en la que cuenta con cuatro títulos mundiales (2021, 2022, 2023 y 2024).

Te puede interesar: NFL noticias: Estudio de Harvard revela que los jugadores podría desarrollar la enfermedad cerebral degenerativa