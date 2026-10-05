Comienza la "pre-COP" climática con el ojo puesto en las islas del Pacífico

Australia, un importante exportador de carbón, enfrenta acusaciones de hipocresía como líder de las conversaciones climáticas.

El foro "pre-COP" de la ONU comenzó el lunes en Nadi, Fiyi, donde gobernantes del Pacífico buscan llamar la atención mundial sobre la amenaza a su existencia por el cambio climático.

El Pacífico sur es una de las regiones más vulnerables del mundo al calentamiento global, desde el aumento en el nivel del mar que pone en peligro sus viviendas hasta el incremento de temperatura que causa el blanqueamiento de los corales.

Las conversaciones de esta semana en Nadi y Tuvalu, un país atolón, son una previa a la cumbre climática COP31 que se celebrará en noviembre en Turquía.

Los gobernantes del Pacífico quieren que el mundo se adhiera a la meta de limitar el calentamiento a 1,5 ºC por encima de los niveles preindustriales, aumentar el financiamiento climático y prestar más atención al impacto sobre los océanos.

"Nuestro primer ministro llevará esta semana tres mensajes claros a los líderes: mantengan el 1,5 ºC al alcance, que el financiamiento alcance a las comunidades que lo necesitan y que le den al océano su debido lugar en el régimen climático", declaró la ministra del Clima de Fiyi, Lynda Tabuya, en la ceremonia de apertura.

Los niveles del mar suben a un ritmo récord debido al calentamiento de los océanos y el deshielo de los glaciares, según un informe de la ONU.

Hasta 1.200 millones de personas podrían ser desplazadas para 2050, y las islas del Pacífico podrían enfrentar aumentos en el nivel del mar dos veces superior al promedio mundial, advierte el informe divulgado en agosto.

Reveló también la brecha de financiamiento. Los países en desarrollo necesitan entre 310.000 y 365.000 millones de dólares para adaptarse, pero solo tenían 26.000 millones de dólares disponibles en 2023.

"Hoy día en Fiyi, llamamos al mundo a hacer correspondiente la ambición con la acción", expresó el ministro de Cambio Climático de Australia, Chris Bowen, quien también preside las negociaciones para la COP31.

Dijo que las conversaciones en la pre-COP se centrarán en "capturar, capitalizar y poner a funcionar el conocimiento de quienes han lidiado con el cambio climático aquí en la línea de frente".

Pocos invitados

Pero las autoridades han tenido que admitir que la lista de invitados es menor de lo que esperaban. Solo un puñado de líderes mundiales confirmaron su asistencia.

Y en las calles de Nadi, la mayoría de la gente parecía no saber que había un foro mundial en marcha. Entre los asistentes están el canciller de Nepal, Shisir Khanal, cuyo país sufrió en agosto un desastre causado por el deshielo en el Himalaya, que dejó casi 1.500 muertos y más de 5.800 desaparecidos en Nepal y China.

Los delegados tendrán una visita de un día a Tuvalu, un país insular de baja altura que ha elaborado planos para trasladar a toda su población si se ve cubierta por el océano.

Dos de los nueve atolones de coral del país ya han sido cubiertos por la subida del agua marina.

Acción decisiva

"El aumento del nivel marino no es una amenaza futura, es una realidad presente", declaró el primer ministro de Tuvalu, Feleti Teo, en la reciente Asamblea General de la ONU.

"El mensaje de Tuvalu es claro: el mundo debe actuar ya decisivamente, colectivamente y con urgencia para proteger el futuro para las generaciones venideras", agregó.

Australia, un importante exportador de carbón, enfrenta acusaciones de hipocresía como líder de las conversaciones climáticas.

Las autoridades australianas insisten en que el país está expandiendo sus fuentes energéticas renovables.

Pero muchos activistas acusan a Australia de "doble discurso" sobre el cambio climático, y urgen a los gobernantes a escuchar a las comunidades del Pacífico afectadas por el calentamiento global.

"Al prepararse para presidir las conversaciones de la próxima COP31 en asociación con el Pacífico, Australia tiene que hacer mucho más para convertir su retórica en acciones reales y poner fin a la asfixia de los combustibles fósiles", declaró Shiva Gounden, jefa de Greenpeace para el Pacífico.