Gianmatteo Rousseau| Panameño suma un segundo lugar en jornada de dos carreras de la USF Juniors

El piloto de 14 años de edad completó sus primeras carreras de monoplazas en la división de los USF Pro Championships.

Panamá/Gianmatteo Rousseau compitió este sábado en la segunda y tercera carrera de la USF Juniors en la USF Pro Championships que se realizaron en la pista de Elkhart Lake en Wisconsin, Estados Unidos.

La jornada comenzó con la segunda carrera, realizada en horas de la mañana. El piloto panameño del equipo Zanella Racing culminó octavo con tiempo de 25 minutos y 39.1923 segundos. Esto fue 11.467 segundos más que el ganador, Karol Pasiewicz, quien completó el recorrido de 10 vueltas en 25:27.7306 minutos.

En esa carrera tuvo su mejor vuelta en la novena donde registró 2:17.6576 minutos. Además sumó 13 puntos en el campeonato.

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Segundo tras penalización

Horas más tarde, Gianmatteo volvió a subirse al monoplaza para competir en la tercera carrera donde tuvo su mejor actuación del fin de semana al culminar la prueba en la segunda posición.

El joven de 14 años de edad fue quinto en el orden de salida y batalló hasta cruzar la meta y obtener un tiempo de 25:17.8592 minutos. Ese registro le dejo a 1.8404 segundo de Karol Pasiewicz quien replicó lo hecho en la segunda carrera y ganó la tercera con registro de 25:16.0188 segundos.

Posteriormente, se penalizó con cinco segundos al piloto Leonardo Seravalle debido a infracciones cometidas en la carrera, por lo tanto fue desplazado del segundo al séptimo puesto. Esto trajo como consecuencia que el panameño subiera al segundo lugar y sumara 25 puntos en la carrera.

La mejor vuelta de Rousseau en la tercera carrera fue la quinta con 2:16.6924 minutos.

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Puntos

Gianmatteo obtuvo puntos en las tres carreras que participó.

Después de sumar 13 puntos en la primera, realizada el viernes 25 de septiembre, y 13 más en la segunda. El panameño obtuvo 25 en la tercera.

La suma total de puntos da a 51 unidades en la USF Juniors, división a la que entró este fin de semana y que le sirve como preámbulo a su participación en la temporada 2027 de la Fórmula 4 española.

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