Liberan en EEUU a un periodista nicaragüense exiliado

Tras pagar una fianza de 10,000 dólares, enfrentará un proceso en libertad ante un juez de inmigración.

Miami, Estados Unidos/El periodista nicaragüense Luis Galeano, crítico del gobierno de Daniel Ortega y exiliado en Estados Unidos, recuperó la libertad este sábado tras ser detenido la semana pasada en Florida por agentes de control de inmigración estadounidenses.

Galeano, director del programa Café con Voz que se emite en línea desde Miami, salió de Nicaragua en 2018 luego de que un juez ordenara su arresto, según denunció en esa oportunidad.

En 2018, Nicaragua fue escenario de protestas y de una dura represión del gobierno de Ortega y su esposa y actual copresidenta, Rosario Murillo, con saldo de al menos 300 muertos, según la ONU, y cientos de miles de exiliados.

"Estamos vivos, saludables y en libertad nuevamente y listos para seguir dando la batalla en contra de los tiranos Ortega y Murillo", afirmó Galeano el sábado al salir del Centro de Detención Krome de Miami, de acuerdo con una publicación en X de Café con Voz.

Galeano, de 48 años, fue detenido el 14 de septiembre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras trabajaba como conductor de Uber en Florida.

Tras pagar una fianza de 10,000 dólares, enfrentará un proceso en libertad ante un juez de inmigración.

El periodista tiene pendiente de resolución una solicitud de asilo político presentada tras su salida de Nicaragua.

En 2023 fue despojado de su nacionalidad junto con otros 93 opositores, y España le concedió posteriormente la ciudadanía, según su familia.

La detención ocurrió mientras el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, endurece su política contra la migración irregular, pero también su discurso contra Ortega y Murillo, a quienes acusa de violaciones de derechos humanos e impedir elecciones libres en el país.

Ortega, exguerrillero izquierdista de 80 años, y su esposa, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control social, tras las protestas de 2018.

Estados Unidos sostiene desde hace años que respalda las aspiraciones democráticas de los nicaragüenses y ha impuesto sanciones y restricciones de visa contra funcionarios vinculados al gobierno.